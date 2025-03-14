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В Україну повертається зима. Синоптики обіцяють до -6°

glavcom.ua
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В Україну повертається зима. Синоптики обіцяють до -6°
У неділю тепла погода залишиться лише на півдні та південному сході України
фото: glavcom.ua

Похолодання вже розпочалося, його пік очікується у понеділок

Синоптики попереджають про значне зниження температури вже найближчими днями. Очікуються дощі, місцями мокрий сніг, а також нічні заморозки. Особливо це стосується західних та північних областей. Про це пише «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр та синоптикиню Наталію Діденко.

Погода 17-19 березня 

Так, за даними Укргідрометцентру, 17-19 березня березня в Україні очікується значне похолодання: зниження температури вночі до 2-8° морозу, вдень до 0-6° тепла.  Синоптикиня Наталка Діденко підтвердила: весь наступний робочий тиждень в Україні буде холодним, із «мінусами» вночі та кволими невеликими «плюсами» в денні години. А теплішати почне в кінці наступного тижня, ближче до 22-23 березня. 

Графік прогнозу погоди
Графік прогнозу погоди
скріншот: Український гідрометеорологічний центр

Так, у понеділок, 17 березня, вдень повітря прогріється лише до +2°…+4°, а вночі буде -1°…-3°. 

Погода 17 березня
Погода 17 березня
скріншот: Український гідрометеорологічний центр

У вівторок, 18 березня, вдень буде +3°…+5°, а вночі прийдуть значні заморозки -5°…-7°. 

Погода 18 березня
Погода 18 березня
скріншот: Український гідрометеорологічний центр

У середу, 19 березня, погода буде також суттєво прохолодною. Вдень +3°…+5°, а вночі збережеться мінусова погода: -2°…-4°. 

Погода 19 березня
Погода 19 березня
скріншот: Український гідрометеорологічний центр

Погода в Україні на вихідні 15-16 березня 

За даними Укргідрометцентру, 15-16 березня відбудеться погіршення погодних умов: у західних та північних областях дощ та сніг, місцями значні опади, подекуди налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця; зниження температури вночі до 2° тепла - 4° морозу, вдень до 2-8° тепла. На решті території дощі, температура вночі 6-12° тепла, вдень 10-18°, 15 березня на південному сході країни до 21° тепла.

Погода 15 березня
Погода 15 березня
скріншот: Український гідрометеорологічний центр
Погода 16 березня
Погода 16 березня
скріншот: Український гідрометеорологічний центр

Синоптикиня Наталка Діденко підтвердила: 15 березня відбудеться похолодання, дощі на заході та півночі України подекуди переходитимуть у мокрий сніг, а у центральних регіонах переважатиме дощ.

«У західних областях та у більшості північних температура повітря становитиме впродовж дня +3+9 градусів. На решті території України в суботу ще очікується +12+20 градусів. Проте в неділю тепло залишиться лише на півдні та південному сході України. Через таке суттєве похолодання завтра, 15-го березня, дощі на заході та півночі України подекуди переходитимуть у мокрий сніг. У центральних областях переважатиме дощ. У південній частині України та на південному сході 15-16 березня опадів не передбачається. У Києві завтра, в суботу, є ймовірність невеликого дощу, у неділю – без істотних опадів. У суботу в столиці поступово холоднішатиме від +10+12 до +5+7 градусів. У неділю протягом дня одягайтеся тепліше, стовпчики термометрів коливатимуться близько +2+5 градусів, дуже холодно!», – повідомила вона. 

У неділю, 16 березня, тепло залишиться лише на півдні та південному сході України
У неділю, 16 березня, тепло залишиться лише на півдні та південному сході України

Нагадаємо, вночі 14 березня у Києві та Київській області очікується гроза. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Укргідрометцентр. Синоптики оголосили у столиці та області І рівень небезпечності, жовтий.

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Теги: прогноз погоди Україна повітря погода

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