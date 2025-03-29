Куди сходити у Києві протягом 31 березня – 6 квітня: перелік культурних подій

Міська влада нагадує киянам про необхідність дотримуватися заходів безпеки, бути обачними та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги

Протягом тижня, із 31 березня до 6 квітня, у Києві відбуватимуться цікаві вистави, виставки, зустрічі та майстер-класи. Столичні театри, музеї і бібліотеки підготували для киян та гостей міста цікаві культурні програми. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Департамент культури КМДА.

До вашої уваги перелік мистецьких подій, які відбудуться у Києві із 31 березня до 6 квітня.

Зміст

Музеї

до 1 червня – виставка «Всесвіт Любові» – перша ретроспективна виставка Любові Панченко;

1 квітня – 20 серпня – виставка «На сторожі Святої Софії»;

1–6 квітня – виставка Музею авангарду «Український Авангард. Еволюція. Поповнення колекції 3.0»;

1 квітня – 4 травня – виставка творів образотворчого мистецтва La loba;

1 квітня – 31 грудня – виставка одного експоната «Київські традиції, що оживають: кавування»;

до 4 травня – виставка творів образотворчого мистецтва «Хто вам сказав, що я слабка»;

5 квітня – текстильний воркшоп за мотивами творчості Любові Панченко від дизайнерки Насті Лопатюк;

протягом місяця – настільна гра «Українці проти москалів» у просторі виставки «На сторожі Святої Софії»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Бабин Яр. Віртуальний спогад»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Хрещатик 1913 року»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Ціна свободи».

до 31 грудня – виставка «Свої/чужі: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;

4–6 квітня – екскурсія з кінопереглядом виставкою-виставою «Свої/чужі: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;

1–30 квітня – виставка Transfero (до 90-річчя повернення столиці України до Києва);

щосуботи – кураторські екскурсії виставкою Transfero (до 90-річчя повернення столиці України до Києва).

до 31 грудня – виставка «Я вернусь до своєї Вітчизни…»;

до 31 грудня – постійно діюча виставка «Наш Сікорський»;

до 31 березня – виставка «Віктор Цимбал. Архів. Колекція»;

до 13 квітня – виставка творів Олександра Яновича «Нехай буде так. Let it be»;

5 квітня – лекція Дар’ї Добріян із циклу «Поговоримо про… Гріхи молодості. Паризький період Олександра Мурашка»;

6 квітня – концерт артистів Національної філармонії України.

1–30 квітня – виставка «Український Донбас шістдесятників» (родина Світличних, І. Дзюба, В. Стус, О. Тихий, М. Руденко, А. Горська);

1–30 квітня – виставка «Українські обличчя зони»;

1–30 квітня – виставка робіт скульпторки-шістдесятниці Аліси Забой «Передчуття Великодня»;

5 квітня – авторська екскурсія скульпторки-шістдесятниці Аліси Забой виставкою своїх робіт.

1 квітня – 31 грудня – виставка «Мереживо часу: світська мода на зламі століть»;

5 квітня – музейне заняття «Селфі без смартфонів»;

6 квітня – музейне заняття «Медицина княжих часів»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Бабин Яр. Віртуальний спогад».

2 березня – 15 квітня – виставка «Герої творів Шолом-Алейхема. Штетл. Малює штучний інтелект» (до святкування 17-ї річниці від дня Музею Шолом-Алейхема);

до 16 квітня – виставка до 16-річчя Музею Шолом-Алейхема «Від Шолом-Алейхема до нейромережі: таємниці класики в новому вимірі»;

протягом місяця – лекції з циклу «Сторінки єврейської історії та культури».

1–30 квітня – виставка Tempo Primo.

1–19 квітня – великодня майстерня;

6–15 квітня – виставка Тетяни Дубової;

3–30 квітня – фондова виставка «Кохана, люба, і дружина, й друг»;

4, 5 квітня – концерти Національної філармонії України;

до 20 квітня – фондова виставка «А вдалині мов акварелі...».

6–18 квітня – персональна виставка живопису Андрія Клішина.

4 квітня – 25 травня – виставка «Дерево життя. Великодній символ єдності». Мотив «дерева життя» у творах декоративного мистецтва. Спільний проєкт НМДМУ та Громадської організації «Центр гастрономічних досліджень». Із колекції НМДМУ та музеїв-партнерів;

5 квітня – інтерактивна екскурсія виставкою «Марія Примаченко. Невідоме» та віртуальною галереєю;

6 квітня – майстер-клас «Великодня писанка»;

до 13 квітня – «Марія Примаченко. Невідоме». Твори 1930–1940-х рр. із колекції музею та перша віртуальна галерея творів художниці;

до 1 червня – виставка творів І.Т. Гончара «Подільський пересмішник». Із колекції НМДМУ;

до 29 червня – виставка «Ремесла, що живуть». Декоративне мистецтво в Національному переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. Із колекції НМДМУ.

1–14 квітня – персональна виставка живопису Наталії Калінчук;

1–20 квітня – персональна виставка живопису і текстилю Галини Дигас «Контрасти»;

5 квітня – пізнавально-розважальний квест для дітей «По гарячих слідах»;

протягом квітня – виставка з фондів музею «Тарас Шевченко в Музеї гетьманства».

до 14 квітня – виставка «Сергій Параджанов. Автентика свободи»;

постійно – виставка українських народних музичних інструментів «Живії струни України»;

постійно – виставка унікальних експонатів «Лесь Курбас. Людина, яка була театром», що розповідає про геніального українського актора і режисера-новатора світового рівня першої половини ХХ ст.

до 2 квітня – персональна художня виставка «Кримські етюди» відомого українського живописця Сергія Свідерського;

до 9 квітня – персональна художня виставка «Амоніти: несподіваний ракурс» відомої української художниці та дизайнерки, членкині Міжнародного артоб’єднання «Повертайся живим!» Ольги Шинкаренко.

2 квітня – «Класний концерт» за участі учнів КДМЛ ім. М.В. Лисенка. У програмі – фортепіанні твори українських і світових композиторів;

5 квітня – концерт студентів КМАЕЦМ із циклу «Видатні постаті української культури в музиці». Зустріч перша. У програмі – твори М. Лисенка, Л. Ревуцького, В. Задерацького та ін.

3 квітня – 4 травня – виставка «Нова ікона» з Міжнародних новицьких іконописних пленерів 2009–2023 років. Партнерський проєкт із Національним музеєм у Львові імені Андрея Шептицького;

1–12 квітня – майстер-класи «Майстерня писанкарства»;

3 квітня – Великодня майстерня: катані свічки з воску з Анастасією Панковою;

5, 6 квітня – Великодня майстерня: сирні коники з Ганною Мельничук;

до 21 травня – віртуальна 3D-виставка онлайн «Іван Гончар. Збирач»;

упродовж місяця – майстер-клас із фольклору;

упродовж місяця – майстер-клас з інструментальної музики;

упродовж місяця – майстер-клас із традиційних танців;

вівторок, четвер, субота – Майстерня писанкарства.

5 квітня – Всеукраїнський конкурс «Талановиті діти України»;

до 13 квітня – виставка «Митець національного сумління й бунту», до 95-річчя від дня народження Ліни Костенко;

протягом тижня – виставка-відзначення до Дня Гідності та Свободи;

протягом тижня – виставка-відзначення видань про голодомори в Україні 1921–1923 рр., 1932–1933 рр., 1947 р. Тематичні екскурсії за матеріалами виставок, демонстрування відеосюжетів;

упродовж місяця – виставка «Всесвіття. Сергій Гречанок». Живопис, графіка, колаж;

упродовж місяця – програма «Дух Шевченка нас гартує», присвячена 210-м роковинам від дня народження Тараса Шевченка та всім, хто захищає Україну від російської агресії.

2–18 квітня – до Міжнародного дня пам’яток і визначних місць – фотовиставка польського фотохудожника Радослава Тафлінського «Жінки. Фортеці. Перемоги»;

3 квітня – культурно-мистецький захід до річниці визволення Києва та Київської області від російських окупантів (спільно з Печерською РДА, Національною гвардією та ГО «Креативна Україна»);

щопонеділка та щочетверга – арттерапевтичні заняття для військових, які перебувають на лікуванні в ЦВКГ (спільно з Національною спілкою художників України, БФ «Український тризуб», кафедрою психіатрії ЦВКГ).

Театральні вистави за участі акторів театру «Маскам Рад» у межах Договору про співпрацю з ГО «Креативна Україна»:

5 квітня – «Клуб джентльменів».

5 квітня – «Welcome to Starytskyi House». Екскурсія англійською мовою;

6 квітня – концерт Sensus, НФУ;

до 8 квітня – до Міжнародного дня театру в межах проєкту «Я обираю березіль» відкриття виставки «Тарас Денисенко. Портрет митця» (з архіву родини);

до 30 квітня – до дня театру в межах проєкту «Я обираю березіль» виставка ескізів театральних костюмів Люди Ковальчук;

щовівторка та щосереди – квест для школярів «Таємниці музичних інструментів»;

щосуботи – «Лисенки (неофіційні)». Лекторій з чаюванням;

щосуботи та щонеділі – екскурсія виставкою «Олена Пчілка. Грані українського ренесансу».

3 квітня – до 130-річчя М. Рильського: показ документальних фільмів «Незабутній Максим Рильський», «Сімейна хроніка: в колі родинному» (Будинок кіно).

4 квітня – початок роботи музейного проєкту «Терещенківська, 9». Виставка присвячена історії музейної садиби. Триватиме орієнтовно до 30 листопада;

до 13 квітня – виставка «Весна священна» Тетяни Русецької;

до 20 квітня – виставка «Олексій Шовкуненко. Херсон-Київ»;

до 29 червня – музейний проєкт «Віч-на-віч з Миколою Ґе». Виставка представляє роботу Миколи Ґе «Портрет Марії Андріївни Скоропадської із синами Михайлом і Павлом Петровичами» з колекції музею в історичному контексті.

1–30 квітня – оглядові екскурсії музеєм;

5 квітня – романтична екскурсія «Таємниці аптеки Бунге».

2–6 квітня – виставка «Відвага нації»;

5, 6 квітня – «13-17: Історія Музею Ханенків», вулична екскурсія;

5, 6 квітня – екскурсія Музеєм Ханенків;

6 квітня – концерт Євгена Громова. Йозеф Гайдн «Сім останніх слів Христа»;

щосуботи та щонеділі – екскурсія Музеєм Ханенків. Розповідає Олександр Жук;

щосуботи та щонеділі – вулична екскурсія.

31 березня – останній день роботи виставки «Із полум’я зродились» спільно з Національним меморіальним комплексом Героїв Небесної Сотні – Музеєм Революції Гідності та БФ «Коло»;

2 квітня – благодійний захід разом із БФ «БО «Карітас-Київ» та БФ «ЯМаріуполь»;

31 березня – 4 квітня – виставка одного експоната до 155-річчя з дня народження Євгена Патона. Оригінал креслення – дипломний проєкт Максима Срібного (1926 р.) з автографом Євгена Патона;

31 березня – 4 квітня – оглядові та тематичні екскурсії на запит за тел. (044) 204-85-17.

31 березня – «Безбар’єрність у закладах культури та освіти». Методична консультація від спеціалістів КМЦНТКД;

1 квітня – «Київські адреси народної творчості Києва» «Клуб трамвайників». Клуб дослідників від Михайла Кальницького;

2 квітня – «Статус. Методично-практична консультація з питань атестації народних (аматорських) колективів (студій)»;

3 квітня – методична консультація «Організація концертів народних (аматорських) колективів»;

4 квітня – методична консультація з організації фестивалів народного мистецтва.

5, 6 квітня – вініловий доробок української музики. Народна музика у виконанні професійних колективів.

5, 6 квітня – майстер-клас зі створення та організації «Паперового театру».

Театри

1 квітня – вистава «Ідеальна пара». Пікантна комедія;

2 квітня – вистава «Віддайте тіло». Гостра сатира;

3 квітня – вистава «Самотній Захід». Bad/good trip у світ Мартіна Макдони;

4 квітня – вистава «Жіноча логіка». Комедія;

5 квітня – вистава «Король Лір». Трагедія;

5 квітня – вистава «Дзвінок з минулого». Комедія;

6 квітня – вистава «Близькість». Дорослі ігри;

6 квітня – вистава «Син». Драма.

5 квітня – вистава «Івасик-Телесик» – фентезі за мотивами української народної казки;

6 квітня – вистава «Троє поросят» – віршована комедія.

Дитячий простір «У світі казок»

2 квітня – вистава «Пан Коцький» – жартівлива опера;

5 квітня – вистава «Була у зайчика хатинка…» – музична казка.

1 квітня – «Бродвейська історія»;

3–6 квітня – «Чикаго».

4 квітня – балет на дві дії «Лускунчик Гофмана»;

5 квітня – опера на дві дії «Король Дроздобород»;

6 квітня – балет на дві дії «Дюймовочка».

1, 5 квітня – вистава «У Києві, на Подолі.., або «Гдє ві сохнітє бєльйо?»;

2 квітня – романтичний трилер «Double Double або Загадкова пастка»;

3, 4 квітня – жарт на одну дію «Шантрапа»;

5, 6 квітня – мексиканська комедія для дорослих «Два аромати троянди»;

6 квітня – екскурсія за лаштунки театру «Колесо» та вистава актора Петра Миронова «Троє у човні, не рахуючи собаки».

3, 4 квітня – «Salida Cruzada – 8 кроків танго», романтична комедія;

5 квітня – «Пеппі», казка для сімейного перегляду;

6 квітня – «Піноккіо, або Історія про те, як стати людиною», казка-притча для дітей та дорослих.

4 квітня – музична комедія «Конотопська відьма»;

5 квітня – музична комедія «Весілля в Авлабарі»;

6 квітня – музична комедія «Коханий нелюб».

4, 5 квітня – «Пригоди Бурундучків»;

5 квітня – «Кіт у чоботях»;

5 квітня – «Труффальдіно – слуга двох господарів»;

6 квітня – «Солом’яний бичок»;

6 квітня – «Блогери в театрі».

Бібліотеки

1–12 квітня – «Цікаві таємниці книжкової полиці», книжкова виставка;

1–23 квітня – «Чи бути здоровим – вирішуєш ти!», книжкова виставка;

1–15 квітня – «Серж Лифар», книжкова виставка;

1 квітня – «А вже весна, а вже красна...». Концерт;

2 квітня – «Літературний реалізм та еротизм в романах Еміля Золя», книжкова виставка;

2 квітня – презентація книги Павла Куща;

3 квітня – презентація книги Дениса Задорожнього;

3 квітня – «Маленькі читачі, великі мрії: книги, що відкривають світ», книжкова виставка;

3 квітня – «Обережно – міни!». Бесіда-тренінг із мінної безпеки;

3 квітня – лекція Олександра Шокала «Ідеографічна система символіки в агрокультурі»;

до 7 квітня – виставка одного жанру «Поетичне відлуння війни», до Всесвітнього дня поезії;

до 12 квітня – книжкова полиця «Мораль та віра в творах Еріка-Емманюеля Шмітта», до 65-річчя від дня народження письменника;

щопонеділка – перегляд фільмів мовою оригіналу;

щочетверга – арттерапевтичні зустрічі із психологинею Юлією Фоміних;

щочетверга – жіноче творче коло психосоціальної підтримки Тані Срібної;

щоп’ятниці – презентація мистецьких лекцій Анатолія Горового;

щосуботи – англійський розмовний клуб «English speaking club».

2 квітня – флешмоб-інформування «Хто багато читає, той багато знає», до Міжнародного дня дитячої книги.

31 березня, 2 квітня – заняття «Школа мобільної грамотності»;

1 квітня – «Уроки малювання олівцем або в техніці акварель», мистецький проєкт спрямований на надання можливості діючим військовим, ветеранам, членам їхніх родин та ВПО займатися мистецтвом;

2 квітня – стрим-бесіда з Олегом Андросом – офіцером ЗСУ, письменником, кандидатом політичних наук, фотографом, музикантом «Шлях через науку, мистецтво і службу». На сторінці Facebook Молодіжної бібліотеки;

2 квітня – огляд нових надходжень «Книжковий калейдоскоп»;

3 квітня – заняття з української мови «Яке прекрасне рідне слово»;

4 квітня – заняття з німецької мови «Курс німецької мови. Початковий рівень»;

4 квітня – літературний розмовний клуб «Спілкуймося українською впевнено».

1–6 квітня – виставка живопису Миколи Кутняхова;

1 квітня – театральна студія для дітей «Імені пса Патрона»;

2 квітня – розмовний клуб української мови «Зустрічі з українською»;

4 квітня – казкотерапія. Трансформаційна гра. Індивідуальні та групові зустрічі з психологом Ксенією Мінаєвою;

6 квітня – гурток з образотворчого мистецтва для дітей «Фантазія без меж»;

6 квітня – гурток з образотворчого мистецтва для дорослих «АртРелакс».

6 квітня – поетичні читання «Мелодія весни» в межах літературної студії «Натхнення» (до 90-річчя поета-пісняра Вадима Крищенка).

4 квітня – гурток «АртОціум»: майстерка з виготовлення прикраси «Кульбаба» (для дітей);

5 квітня – творча зустріч із письменницею Аліною Рейнгард «Весняний поетичний концерт 2025».

2 квітня – зустріч із письменницею Наталією Савчук, презентація книги «Тато мій Петлюра»;

3 квітня – розмовний клуб «Говоримо українською»;

3 квітня – «Весела гуморина», читання гуморесок актором театру-студії «Дивограй» Олегом Козинським;

5 квітня – «Клуб самодопомоги», надання психологічної підтримки ВПО та киянам.

3 квітня – літературно-розмовний клуб «Моя мова».

Нагадаємо, Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки 28 березня представляє виставу «Брати». Постановка здійснена за мотивами сценарію фільму італійського режисера Лукіно Вісконті «Рокко та його брати». Режисер постановки – Народний артист України Олександр Кобзар. Напередодні, у День театру на передпоказі вистави побував «Главком».