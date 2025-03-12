Очікується штормовий вітер. Укргідрометцентр оголосив І рівень небезпеки

Вдень в Карпатах та на Закарпатті пройдуть значні дощі та грози

В Україні на четвер, 13 березня, оголосили штормове попередження. Про це повідомляє Главком із посиланням на Український гідрометцентр.

«В Україні, крім східних та більшості західних областей, пориви вітру 15-20 м/с», – прогнозують синоптики.

Також, за їх даними, вдень в Карпатах та на Закарпатті пройдуть значні дощі та грози.

фото: скриншот meteo.gov.ua

I рівень небезпечності, жовтий, оголошено по всій країні, окрім таких областей:

Івано-Франківська;

Тернопільська;

Чернівецька;

Хмельницька;

Харківська;

Луганська;

Донецька.

Раніше у мережі поширилася інформація, що наступного тижня Україну накриє ураган, що може призвести до великих руйнувань. Однак ці дані не відповідають дійсності.

Синоптики зауважують, що уповноваженим органом для надання офіційних попереджень про небезпечні гідрометеорологічні явища в Україні є Український гідрометеорологічний центр. Уся актуальна інформація про прогнози та попередження доступна на офіційних ресурсах центру: