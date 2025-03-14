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Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 14 березня

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 14 березня
У Києві хмарно з проясненнями
фото з відкритих джерел

У західних областях вдень невеликий, місцями помірний дощ

Сьогодні, 14 березня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

Без опадів, лише у західних областях вдень невеликий, місцями помірний дощ. Температура вночі 5-10° тепла, вдень 13-18°; на півдні та сході країни вночі 8-13°, вдень 17-22° тепла.

Прогноз погоди на 14 березня
Прогноз погоди на 14 березня
Укргідрометцентр

Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с, вночі в Україні, крім південних та східних областей, вдень в Карпатах та північній частині місцями пориви 15-20 м/с.

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Теги: погода Укргідрометцентр прогноз погоди

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