Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 14 березня

У Києві хмарно з проясненнями

У західних областях вдень невеликий, місцями помірний дощ

Сьогодні, 14 березня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

Без опадів, лише у західних областях вдень невеликий, місцями помірний дощ. Температура вночі 5-10° тепла, вдень 13-18°; на півдні та сході країни вночі 8-13°, вдень 17-22° тепла.

Прогноз погоди на 14 березня Укргідрометцентр

Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с, вночі в Україні, крім південних та східних областей, вдень в Карпатах та північній частині місцями пориви 15-20 м/с.