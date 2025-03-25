У Києві на дівчину звалився рекламний щит
Відповідні служби проведуть перевірку й з’ясують, чи був щит встановлений відповідно до норм безпеки
У Оболонському районі Києва на дівчину впав інформаційний щит. Про це інформує «Главком» із посиланням на місцеві Telegram-канали.
За словами очевидців, перехожі одразу ж прийшли на допомогу постраджалій.
Повідомляється, що подія сталася поблизу бювету у дворі житлового будинку на вулиці Героїв Дніпра, 32б. Наразі невідомо, що саме спричинило падіння конструкції.
Правоохоронці поки не надали офіційних коментарів щодо інциденту. Очікується, що відповідні служби проведуть перевірку й з’ясують, чи був щит встановлений відповідно до норм безпеки.
Нагадаємо, вранці, 25 березня, у Києві на Печерському узвозі сталося ускладнення дорожнього руху через повалене дерево, яке повністю перекрило одну з ділянок дороги.
До слова, у Києві аномально рано розквітла форзиція.
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