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У Києві на дівчину звалився рекламний щит

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Києві на дівчину звалився рекламний щит
Подія сталася поблизу бювету у дворі житлового будинку 
фото з відкритих джерел

Відповідні служби проведуть перевірку й з’ясують, чи був щит встановлений відповідно до норм безпеки 

У Оболонському районі Києва на дівчину впав інформаційний щит. Про це інформує «Главком» із посиланням на місцеві Telegram-канали. 

За словами очевидців, перехожі одразу ж прийшли на допомогу постраджалій.

Повідомляється, що подія сталася поблизу бювету у дворі житлового будинку на вулиці Героїв Дніпра, 32б. Наразі невідомо, що саме спричинило падіння конструкції.

Правоохоронці поки не надали офіційних коментарів щодо інциденту. Очікується, що відповідні служби проведуть перевірку й з’ясують, чи був щит встановлений відповідно до норм безпеки.

Нагадаємо, вранці, 25 березня, у Києві на Печерському узвозі сталося ускладнення дорожнього руху через повалене дерево, яке повністю перекрило одну з ділянок дороги.

До слова, у Києві аномально рано розквітла форзиція

Теги: Київ негода вітер

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