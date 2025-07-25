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В Україні хмарно та місцями дощитиме: погода на 25 липня

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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В Україні хмарно та місцями дощитиме: погода на 25 липня
Прогноз погоди на 25 липня
фото: glavcom.ua

Вітер південно-західний, на Лівобережжі – північно-західний, 5-10 м/с

У п'ятницю, 25 липня в Україні синоптики прогнозують теплу погоду, але очікується мінлива хмарність. Місцями дощитиме. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, вдень у західних, більшості північних та Вінницькій областях короткочасні дощі, місцями грози; на решті території без опадів.

Температура вночі 14-19°, на півдні країни 18-23°; вдень у західних та північних областях 25-30°, на решті території 28 33°, у більшості південних областей та в Криму місцями сильна спека 35°.

В Україні хмарно та місцями дощитиме: погода на 25 липня фото 1

На Київщині та в столиці мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 23-28°; у Києві вночі 15-17°, вдень 26-28°.

Цього тижня, з 21 до 27 липня у Києві відбудуться цікаві культурні події. Зокрема, у Театрі на Михайлівській відбудеться прем'єра вистави «Кава перших побачень», це ніжна й водночас болісна історія про те, як війна проникає навіть у найінтимніші й найтепліші куточки юності. У музеї-квартирі П. Г. Тичини добігає кінця робота персональної виставки іконописних образів художниці Ірини Луценко.

Для поціновувачів музики цього тижня свої концерти готують Positiff та гурт «Друга Ріка». Для тих, хто любить гумор – заплановано традиційні вечірні стендапи.

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Теги: погода

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