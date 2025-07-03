В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 липня

Температура вночі 12-17°, на узбережжі морів до 20°, вдень 25-30°, на заході та півдні країни до 33°, у східних областях 21-26°

Сьогодні, 3 липня, в Україні очікується мінлива хмарність, у деяких областях може пройти невеликий короткочасний дощ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В Україні без опадів, лише вночі на південному сході, вдень на сході країни місцями невеликий короткочасний дощ. Температура вночі 12-17°, на узбережжі морів до 20°, вдень 25-30°, на заході та півдні країни до 33°, у східних областях 21-26°.

Прогноз погоди на 3 липня Укргідрометцентр

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.