Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 липня

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 липня
У Києві мінлива хмарність, без опадів
фото: glavcom.ua

Температура вночі 12-17°, на узбережжі морів до 20°, вдень 25-30°, на заході та півдні країни до 33°, у східних областях 21-26°

Сьогодні, 3 липня, в Україні очікується мінлива хмарність, у деяких областях може пройти невеликий короткочасний дощ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В Україні без опадів, лише вночі на південному сході, вдень на сході країни місцями невеликий короткочасний дощ. Температура вночі 12-17°, на узбережжі морів до 20°, вдень 25-30°, на заході та півдні країни до 33°, у східних областях 21-26°.

Прогноз погоди на 3 липня
Прогноз погоди на 3 липня
Укргідрометцентр

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Читайте також:

Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр погода

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Києві та області оголошено І рівень небезпечності – жовтий
Негода у Києві та області: Укргідрометцентр попередив про небезпеку
3 червня, 08:56
У Києві невелика хмарність, короткочасні дощі
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 6 червня
6 червня, 05:46
У Києві мінлива хмарність, вночі короткочасний дощ, гроза, вдень без опадів
В Україні мінлива хмарність, короткочасні дощі: прогноз погоди на 9 червня
9 червня, 05:42
У Києві мінлива хмарність, без опадів
В Україні без опадів: прогноз погоди на 18 червня
18 червня, 05:44
У Києві мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень невеликий короткочасний дощ
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 17 червня
17 червня, 05:19
Глобальне потепління може збільшити показник середньої температури в полярних широтах на 10°C
Танення льодовиків може нашкодити Україні: які міста під загрозою затоплення
16 червня, 06:36
Купання у фонтані у парку Люстгартен у Берліні
Червоний рівень небезпеки та заборона на роботу. Екстремальна спека дошкуляє півдню Європи
30 червня, 12:55
Аномальна спека є загрозою для електромереж у Європі
Енергомережі в Європі можуть не витримати аномальну спеку – Bloomberg
Вчора, 08:15
Спека розрочнеться з четверга, 3 липня
На Україну насувається аномальна спека
Вчора, 10:10

Суспільство

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 липня
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 липня
Мінсоцполітики закликають викорінити ейджизм на ринку праці
Мінсоцполітики закликають викорінити ейджизм на ринку праці
3 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
«Главком» отримав з РФ офіційний документ, який підтверджує російський паспорт Онуфрія
«Главком» отримав з РФ офіційний документ, який підтверджує російський паспорт Онуфрія
Соратник Онуфрія, що залишився без громадянства, російською звернувся до прихильників УПЦ МП
Соратник Онуфрія, що залишився без громадянства, російською звернувся до прихильників УПЦ МП
Предстоятель УПЦ МП Онуфрій відреагував на указ про позбавлення громадянства
Предстоятель УПЦ МП Онуфрій відреагував на указ про позбавлення громадянства

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
256K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 липня: ситуація на фронті
100K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 липня 2025
37K
Предстоятель УПЦ МП Онуфрій відреагував на указ про позбавлення громадянства
18K
Призупинення американської допомоги. Єрмак звернувся до українців
15K
СБУ допомагає митрополиту у Києві Онуфрію Березовському реалізувати його давню мрію
12K
Кадрова чистка в уряді: перелік змін

Новини

2 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
1 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
1 липня, 00:01
Повітряна тривога в Києві тривала понад 6 год
29 червня, 04:59
27 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 червня, 00:05
Атака на українські міста, заяви лідерів на саміті НАТО: головне за ніч
25 червня, 05:57
Атака на Сумщину та Харків, Трамп оголосив про перемир'я між Ізраїлем та Іраном: головне за ніч
24 червня, 05:47

Прес-релізи

GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
2 липня, 11:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua