Греція готується до аномальної спеки: названо дату

Температура перевищить 40°

Греція очікує на тривалу та інтенсивну хвилю спеки, яка накриє більшу частину країни, починаючи з вівторка. За прогнозами синоптиків, температура повітря значно перевищить позначку +40 °. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Еkathemirini.

Синоптик Тодоріс Колідас зазначив, що тепліше повітря почне надходити вже в неділю та понеділок, але повний вплив спеки відчуватиметься з вівторка. Прогнозується, що температура підніметься вище 41-42 ° у внутрішніх районах країни, а пік очікується у вівторок та середу.

Екстремальні температури, як очікується, збережуться щонайменше до п'ятниці, 25 липня, а в деяких регіонах показники можуть бути ще вищими через місцеві умови. Хоча спека спаде на більшій частині країни до неділі, 27 липня, в окремих регіонах вона може продовжитися.

Влада Греції закликає громадськість вживати запобіжних заходів, уникати непотрібних заходів на свіжому повітрі в години пікової спеки та вживати достатньо води.

Нагадаємо, у місті Намюр у центральній Бельгії вчора, 17 липня, померла 15-місячна дитина, яку батько забув в автомобілі. Причиною смерті стала гіпертермія, спричинена аномальною спекою. Як повідомляє видання, батько мав відвезти дитину до дитячого садка. Спочатку він завіз старшу дитину сім'ї в інше місце, а потім поїхав на роботу, забувши, що його малюк усе ще перебуває в машині. Трагедію усвідомили лише пізно вдень, коли бабуся й дідусь приїхали до дитячого садка, щоб забрати онука.

До слова, липень 2025 року в Європі розпочався з чергової хвилі спеки. Як показують дослідження провідного економіста Європейського Центробанку (ЄЦБ) Майлса Паркера, подібні погодні явища не лише завдають дискомфорту жителям європейських країн, але й впливають на економіку. Аномальна спека може уповільнити економічне зростання, підняти ціни та вплинути на рівень життя. Нове дослідження під назвою «Аномальна спека зводить з розуму?», опубліковане в офіційному блозі ЄЦБ, аналізує вплив спеки на економіку та ціни, пише «Главком».

Температури вище за сезонну норму впливають на економічну активність по-різному залежно від пори року. Теплої весни, м'якої зими або сонячної осені вони можуть бути навіть корисними – стимулюють будівництво, зростання сільськогосподарських культур та активність у сфері послуг. Але в розпал літа все інакше. Спека уповільнює економіку. За високих температур знижується фізична активність на відкритому повітрі, падає продуктивність, особливо у сільському господарстві та сфері послуг, туризмі, логістиці та роздрібній торгівлі на відкритому повітрі.