В Україні короткочасні дощі та грози: прогноз погоди на 25 червня

Синоптики прогнозують вдень у більшості західних та Житомирській областях І рівень небезпечності

У середу, 25 червня в Україні синоптики прогнозують мінливу хмарність. Вночі на сході, південному сході країни, вдень місцями у північній частині короткочасний дощ, гроза; на решті території без опадів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Вітер переважно західний, 7-12 м/с, вдень у більшості західних та Житомирській областях пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 12-17°, на півдні країни до 20°; вдень 21-26°, у південній частині, на Закарпатті та Прикарпатті 27-32°.

На Київщині та в столиці буде мінлива хмарність, вдень місцями короткочасний дощ, в області гроза. Вітер переважно західний, 7-12 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 21-26°; у Києві вночі 14-16°, вдень 23-25°.

Також 25 червня вдень у більшості західних та Житомирській областях пориви вітру 15-20 м/с. І рівень небезпечності, жовтий. Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Протягом тижня, із 23 до 29 червня, у Києві відбудуться цікаві культурні події. Зокрема, у Музеї видатних діячів української культури проходитиме виставка живопису «Цвіт київських кантів» Валентини Давиденко.

У Державному політехнічному музеї ім. Б. Патона проходитиме виставка акварельного живопису Наталії Кохаль «Крихкий світ». На любителів музики чекає благодійний концерт Арсена Мірзояна та великий концерт Дмитра Шурова та Pianoбой.