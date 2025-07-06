В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 6 липня

Температура вночі 11-16°, у південній частині 15-20°, вдень 25-30°, на Закарпатті та півдні країни до 33°, у північно-східній частині 21-26°

Сьогодні, 6 липня, в Україні очікується хмарна погода, без опадів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В Україні не очікуються опади, буде сонячно, але присутня невелика хмарність. Температура вночі 11-16°, у південній частині 15-20°, вдень 25-30°, на Закарпатті та півдні країни до 33°, у північно-східній частині 21-26°.

Прогноз погоди на 6 липня Укргідрометцентр

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.