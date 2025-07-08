Україна стане однією з найспекотніших країн Європи: синоптикиня назвала дату

На півночі вдень завтра очікується +30°, +34°

Завтра, 9 липня, на сході, півдні та у більшості центральних областей України буде спека +33°, +39°С. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на синоптикиню Наталку Діденко.

«9 липня Україна буде чи не найспекотнішою у Європі. Карта. Але й контрастною. У західних областях, на Житомирщині, Вінниччині температура повітря становитиме комфортні+21°, +28°. А на сході, півдні та у більшості центральних областей й надалі пектиме +33°, +39°», – йдеться у дописі.

За словами синоптикині, на півночі вдень завтра очікується +30°, +34°. Лише на Житомирщині буде прохолодніше. «Дощі та грози через діяльність циклону та атмосферного фронту пройдуть 9 липня на заході, півночі плюс Вінниччина. Дощі короткочасно переходитимуть у сильні зливи. Можливий шквал та град, обережно!», – наголосила Діденко.

Завтра, як стверджує синоптикиня, у Києві – спека, +30°, +33°. Дощ з грозою ймовірний ввечері. Діденко додала: Спека послабне 11-12 липня. Проте в східній частині України сильна спека триватиме і становитиме +35°, +39°, подекуди до +40°. У видимій синоптичній перспективі так і буде – стриманіше на заході, спекотно на сході.

Також Український гідрометеорологічний центр попереджає про небезпечні метеорологічні явища: «В Україні 9 липня у західних, Житомирській та Вінницькій областях грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с, вночі на крайньому заході, вдень у більшості західних, Вінницькій та Житомирській областях значні дощі. І рівень небезпечності, жовтий».

Синоптики наголошують, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту

До слова, сильний вітер, грози, град і зливи наробили шкоди на Львівщині, Волині, Закарпатті, Буковині, Прикарпатті, а також у Вінницькій, Тернопільській та Рівненській областях.