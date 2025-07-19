В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 19 липня

На Житомирщині помірні дощі, Рівненщині, Волині та Харківщині значні дощі

Сьогодні, 19 липня, в Україні очікується хмарна погода, у деяких областях помірні дощі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

Помірні, на Житомирщині, Рівненщині, Волині та Харківщині значні дощі, в більшості південних областей без опадів, у східних, південно-східних та Сумській областях грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с.

Температура вночі 13-18°, у південно-східній частині 17-22°, вдень у західних, Київській, Житомирській та Вінницькій областях 19-24°, на решті території 23-28°, на південному сході країни до 32°.

Прогноз погоди на 19 липня Укргідрометцентр

Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с.

Раніше ми писали, що Греція очікує на тривалу та інтенсивну хвилю спеки, яка накриє більшу частину країни, починаючи з вівторка. За прогнозами синоптиків, температура повітря значно перевищить позначку +40 °. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Еkathemirini.

Синоптик Тодоріс Колідас зазначив, що тепліше повітря почне надходити вже в неділю та понеділок, але повний вплив спеки відчуватиметься з вівторка. Прогнозується, що температура підніметься вище 41-42 ° у внутрішніх районах країни, а пік очікується у вівторок та середу.