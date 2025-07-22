Церковний календар на серпень 2025: коли святкуємо Успіння Пресвятої Богородиці та медовий, яблучний і горіховий спас
Які свята відзначають віряни у серпні 2025 року
«Главком» публікує актуальний церковний календар та перелік свят у серпні 2025 року за новоюліанським календарем.
З 1 вересня 2023 року Православна церква України (ПЦУ) та Українська греко-католицька церква (УГКЦ) перейшли на новоюліанський церковний календар, і тепер всі неперехідні свята із фіксованою датою відзначаються на 13 днів раніше. Коли українці святкуватимуть Преображення Господнє?
Коли українці святкують Успіння Пресвятої Богородиці та медовий, яблучний і горіховий спас?
Головні церковні свята у серпні 2025 року за новим календарем
- 1 серпня – перенесення Чесного Хреста; мучеників Макавейських; Маковія (Медовий Спас);
- 6 серпня – Преображення Господнє; Яблучний Спас;
- 15 серпня – Успіння Пресвятої Богородиці;
- 16 серпня – Горіховий Спас;
- 29 серпня – Усікновення голови святого пророка Івана Хрестителя.
Перелік свят у церковному календарі на серпень 2025 року:
|
Дата
|
Православне свято
|
1 серпня
|
перенесення Чесного Хреста;
мучеників Макавейських;
Маковія (Медовий Спас);
|2 серпня
|
перенесення мощей святого першомученика Стефана
|
3 серпня
|
святих преподобних Ісаакія, Далмата і Фавста
|4 серпня
|
святих сімох мучеників Ефеських, святої преподобномучениці Євдокії
|5 серпня
|передсвято Преображення, святого мученика Євсигнія
|
6 серпня
|
Преображення Господнє
Яблучний спас
|
7 серпня
|
святого преподобного мученика Дометія
|8 серпня
|
святого ісповідника Еміліяна, святих мучеників Єлевтерія і Леоніда
|9 серпня
|
святого апостола Матія
|
10 серпня
|
святого мученика Лаврентія, архідиякона
|11 серпня
|святого мученика Євпла
|
12 серпня
|
святих мучеників Фотія і Аникити
|13 серпня
|Віддання Преображення, святого преподобного Максима Ісповідника
|14 серпня
|Передсвято Успіння, перенесення мощей святого преподобного Теодосія Печерського
|
15 серпня
|
Успіння Пресвятої Богородиці
|
16 серпня
|
Горіховий Спас
Нерукотворного образу Господа Нашого Ісуса Христа; мученика Діомида;
|17 серпня
|святого мученика Мирона
|18 серпня
|мучеників Флора і Лавра
|19 серпня
|святого мученика Андрія Стратилата й інших
|20 серпня
|святого пророка Самуїла
|21 серпня
|святого апостола Тадея, святої мучениці Васси
|
22 серпня
|
святих мучеників Агатоніка, Северіяна та інших
|23 серпня
|Віддання Успіння, святого мученика Луппа, святого священномученика Іринея Ліонського
|24 серпня
|святого священномученика Євтихія
|25 серпня
|святого апостола Тита, святого апостола Вартоломея
|26 серпня
|святих мучеників Андріяна і Наталії
|
27 серпня
|
святого преподобного Пімена
|28 серпня
|святого преподобного Мойсея Мурина, святого Августина Іппонського
|
29 серпня
|
Усікновення голови святого пророка Івана Хрестителя
|30 серпня
|святих Олександра, Івана, Павла, патріархів Царгородських
|31 серпня
|Покладання Пояса Пресвятій Богородиці