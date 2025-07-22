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Церковний календар на серпень 2025: коли святкуємо Успіння Пресвятої Богородиці та медовий, яблучний і горіховий спас

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Церковний календар на серпень 2025: коли святкуємо Успіння Пресвятої Богородиці та медовий, яблучний і горіховий спас
Релігійні свята у серпні 2025 року
фото з відкритих джерел

Які свята відзначають віряни у серпні 2025 року

«Главком» публікує актуальний церковний календар та перелік свят у серпні 2025 року за новоюліанським календарем.

З 1 вересня 2023 року Православна церква України (ПЦУ) та Українська греко-католицька церква (УГКЦ) перейшли на новоюліанський церковний календар, і тепер всі неперехідні свята із фіксованою датою відзначаються на 13 днів раніше. Коли українці святкуватимуть Преображення Господнє?

Коли українці святкують Успіння Пресвятої Богородиці та медовий, яблучний і горіховий спас?

Головні церковні свята у серпні 2025 року за новим календарем

  •   1 серпня – перенесення Чесного Хреста; мучеників Макавейських; Маковія (Медовий Спас);
  •   6 серпня – Преображення Господнє; Яблучний Спас;
  • 15 серпня – Успіння Пресвятої Богородиці;
  • 16 серпня – Горіховий Спас;
  • 29 серпня – Усікновення голови святого пророка Івана Хрестителя.

Перелік свят у церковному календарі на серпень 2025 року:

Дата

Православне свято

1 серпня

перенесення Чесного Хреста; 

мучеників Макавейських; 

Маковія (Медовий Спас);
2 серпня

перенесення мощей святого першомученика Стефана

3 серпня

святих преподобних Ісаакія, Далмата і Фавста
4 серпня

святих сімох мучеників Ефеських, святої преподобномучениці Євдокії
5 серпня передсвято Преображення, святого мученика Євсигнія

6 серпня

Преображення Господнє

Яблучний спас

7 серпня

святого преподобного мученика Дометія
8 серпня

святого ісповідника Еміліяна, святих мучеників Єлевтерія і Леоніда
9 серпня

святого апостола Матія

10 серпня

святого мученика Лаврентія, архідиякона
11 серпня святого мученика Євпла

12 серпня

святих мучеників Фотія і Аникити
13 серпня Віддання Преображення, святого преподобного Максима Ісповідника
14 серпня Передсвято Успіння, перенесення мощей святого преподобного Теодосія Печерського

15 серпня

Успіння Пресвятої Богородиці

16 серпня

Горіховий Спас

Нерукотворного образу Господа Нашого Ісуса Христа; мученика Діомида;
17 серпня святого мученика Мирона
18 серпня мучеників Флора і Лавра
19 серпня святого мученика Андрія Стратилата й інших
20 серпня святого пророка Самуїла
21 серпня святого апостола Тадея, святої мучениці Васси

22 серпня

святих мучеників Агатоніка, Северіяна та інших
23 серпня Віддання Успіння, святого мученика Луппа, святого священномученика Іринея Ліонського
24 серпня святого священномученика Євтихія
25 серпня святого апостола Тита, святого апостола Вартоломея
26 серпня святих мучеників Андріяна і Наталії

27 серпня

святого преподобного Пімена
28 серпня святого преподобного Мойсея Мурина, святого Августина Іппонського

29 серпня

Усікновення голови святого пророка Івана Хрестителя
30 серпня святих Олександра, Івана, Павла, патріархів Царгородських
31 серпня Покладання Пояса Пресвятій Богородиці

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Теги: свята релігія українці православна церква УГКЦ календар католицька церква

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