Церковний календар на серпень 2025: коли святкуємо Успіння Пресвятої Богородиці та медовий, яблучний і горіховий спас

Релігійні свята у серпні 2025 року

Які свята відзначають віряни у серпні 2025 року

«Главком» публікує актуальний церковний календар та перелік свят у серпні 2025 року за новоюліанським календарем.

З 1 вересня 2023 року Православна церква України (ПЦУ) та Українська греко-католицька церква (УГКЦ) перейшли на новоюліанський церковний календар, і тепер всі неперехідні свята із фіксованою датою відзначаються на 13 днів раніше. Коли українці святкуватимуть Преображення Господнє?

Коли українці святкують Успіння Пресвятої Богородиці та медовий, яблучний і горіховий спас?

Головні церковні свята у серпні 2025 року за новим календарем

1 серпня – перенесення Чесного Хреста; мучеників Макавейських; Маковія (Медовий Спас);

– перенесення Чесного Хреста; мучеників Макавейських; Маковія (Медовий Спас); 6 серпня – Преображення Господнє; Яблучний Спас;

– Преображення Господнє; Яблучний Спас; 15 серпня – Успіння Пресвятої Богородиці;

– Успіння Пресвятої Богородиці; 16 серпня – Горіховий Спас;

– Горіховий Спас; 29 серпня – Усікновення голови святого пророка Івана Хрестителя.

Перелік свят у церковному календарі на серпень 2025 року: