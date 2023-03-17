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У Дніпрі пролунали вибухи: надзвичайники працюють над усуненням наслідків

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
У Дніпрі пролунали вибухи: надзвичайники працюють над усуненням наслідків
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Ворог атакує Україну дронами

Ввечері, 17 березня, у Дніпрі та області під час повітряної тривоги пролунала низка вибухів. Це підтвердив міський голова Новомосковська на Дніпропетровщині Ігор Рєзнік.

За його словами, надзвичайники працюють над усуненням наслідків атак.

Нагадаємо, у кількох областях України оголошена повітряна тривога. Окупанти запустили «Шахеди».

Також прогриміли вибухи й на Київщині.

До слова, добігає кінця 387-ма доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби агресор завдав 19 авіаційних ударів та здійснив 26 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Високим залишається рівень ракетної загрози по всій території України.

Теги: окупанти Дніпро безпілотник тривога

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