Масована ракетна атака РФ та протести в Грузії: головне за ніч

Масштабна повітряна тривога в Україні триває понад п’ять годин

Вночі окупанти почали масовану атаку на українські міста, цілили по критичній інфраструктурі, у деяких регіонах зафіксовано влучання, наявні перебої з електропостачанням, є постраждалі. Тим часом у Грузії продовжуються масові протести населення проти ухвалення суперечливого закону про іноагентів. Силовики застосовують варварські методи для придушення волевиявлення народу. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 9 березня.

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Масована ракетна атака РФ

Внаслідок масованого ракетного удару є влучання ракет в об’єкт енергетичної інфраструктури Одеської області. Крім того, пошкоджені житлові будинки. Постраждалих серед людей немає.

У ніч проти 9 березня росіяни завдали приблизно 15 ракетних ударів по Харкову та області. Є влучання у приватний житловий будинку на Харківщині. Інформація щодо постраждалих і масштабів руйнувань уточнюється.

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У результаті ракетного удару прогриміли вибухи в Голосіївському та Святошинському районах Києва. Через вибух у Святошинському районі двох осіб госпіталізовано.

«Укрзалізниця» повідомила про затримку деяких рейсів. Через ракетну атаку енергетики застосували екстрені відключення енергопостачання у Києві. За повідомленням ДТЕК, у деяких областях застосовуються екстрені відключення світла як превентивні заходи.

Протести в Грузії

У Тбілісі продовжуються масові протести проти суперечливого закону про іноагентів. Для придушення мітингів силовики, окрім водометів та сльозогінного газу, застосували спеціальне звукове обладнання.

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Учасники акції перекинули автівку поліції та почали будувати барикади з лавок.

Допомога від Чехії

Волонтери з Чехії зібрали 90 мільйонів крон на 15 мобільних комплексів протиповітряної оборони Victor для України. До кінця місяця вони мають відправитися на потреби ЗСУ.

Міністерство оборони США виступає проти надання Міжнародному кримінальному суду доказів воєнних злочинів РФ в Україні, зібраних американськими спецслужбами.

Злив таємної розмови Богуслаєва

Журналісти проєкту «Схеми» опублікували записи телефонних розмов експрезидента акціонерного товариства «Мотор Січ» В'ячеслава Богуслаєва з представниками російського військово-промислового комплексу під час повномасштабної війни Росії проти України. Записи свідчать, що зрадник скаржився росіянам на мародерство та обстріли окупантами його підприємств. Крім того, він домовлявся про таємне постачання до РФ двигунів для військових гелікоптерів, зокрема через Китай.