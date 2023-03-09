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На Київщині працювала ППО (оновлено)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
На Київщині працювала ППО (оновлено)
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Українцям варто перебувати в укриттях до відбою тривоги

У ніч проти 9 березня, приблизно о 03:55 у Києві прогримів вибух під час повітряної тривоги. Про це повідомляє «Главком».

Попередньо, за даними місцевих пабліків, спрацювали сили протиповітряної оборони. Офіційної інформації щодо прични та наслідків вибуху наразі немає.

Оновлено

У Києві вдруге чути вибухи, приблизно о 04:23 та 04:26, повідомляє «Главком». О 04:24 Київська обласна військова адміністрація повідомила про роботу ППО.

«У Київській області працювало ППО. Залишайтеся в укриттях до відбою», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що по всій Україні оголошено повітряну тривогу. Громадянам варто перебувати в укриттях, слідкувати за офіційними повідомленнями та зберігати інформаційну тишу.

До слова, завершилася 378-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Російська Федерація не відмовляється від своїх намірів щодо окупації України та продовжує вести повномасштабну збройну агресію. Основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Ворог й надалі порушує норми Міжнародного гуманітарного права, продовжує завдавати ударів, здійснювати артилерійські обстріли цивільних об’єктів та будинків мирного населення.

Теги: тривога Київ вибух

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