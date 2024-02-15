Масштабна повітряна тривога тривала годину

Громадянам слід пройти в укриття

В Україні станом на 10:54 була оголошена масштабна повітряна тривога. У небі фіксувався російський винищувач. Станом на 12:05 тривогу скасовано.

Триває 722-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 83 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 4 ракетних та 106 авіаційних ударів, здійснив 95 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також об’єкти критичної інфраструктури.