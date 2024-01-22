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Закупівля овочерізок для укриттів: столична посадовиця піде під суд

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Закупівля овочерізок для укриттів: столична посадовиця піде під суд
У серпні минулого року посадовиця Дніпровської РДА, яка закупила овочерізок на 300 тис. грн, отримала підозру
фото: Київська міська прокуратура

Досудовим розслідуванням встановлено, що обвинувачувана є уповноваженою особою, що відповідальна за закупівлі в управлінні освіти Дніпровської районної в м. Києві державної адміністрації

Начальниця відділу Управління освіти Дніпровської РДА відповість у суді за факт розтрати коштів при закупівлі обладнання для укриттів. Наразі, за процесуального керівництва прокурорів Київської міської прокуратури та ювенальних прокурорів, до суду  скеровано  обвинувальний акт відносно чиновниці. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що обвинувачувана є уповноваженою особою, що відповідальна за організацію та проведення процедур закупівель та оприлюднення звітів про договори, укладені без використання електронної системи закупівель в управлінні освіти Дніпровської районної в м. Києві державної адміністрації.

«Зловживаючи службовим становищем та діючи всупереч інтересам служби, посадовиця вчинила розтрату бюджетних коштів під час проведення процедури закупівлі комплектів обладнання для обробки продуктів харчування в укриттях (овочерізки з набором насадок)», – йдеться у повідомленні. 

Раніше депутат Київради Леонід Ємець повідомив, що замість того, щоб закупити для укриттів меблі, системи вентиляції або необхідну питну воду, Управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації закупило овочерізки за 130 тис. грн за штуку. 

У серпні минулого року посадовиця Дніпровської РДА, яка закупила овочерізок на 300 тис. грн, отримала підозру.

Теги: суд Київ укриття

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