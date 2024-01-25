Здолати Росію разом. Яку допомогу Україна отримала за 25 січня: повний список

Світові держави продовжують надавати Україні як гуманітарну, військову, так і фінансову допомогу

Дайджест допомоги, яку отримала Україна в четвер, 25 грудня.

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15 мільйонів від ЄС на бомбосховища

Європейська комісія виділяє 15 мільйонів євро на будівництво нових бомбосховищ для шкіл в Україні, Литва ж надає додаткових пів мільйона євро і бере відповідальність за реалізацію проєкту. Відповідну угоду підписали представництво Європейської комісії в Україні та литовське Центральне агентство управління проєктами CPVA.

Програма ЄС надає перевагу регіонам, які потерпають від військових дій найбільше – Чернігівщина, Сумщина, Миколаївщина, Запоріжжя, Харківщина та Одещина. Щонайменше п’ять укриттів планують побудувати у цих прифронтових областях. Відзначається, що завдяки новозбудованим укриттям близько п’яти тисяч учнів цих шкіл у найближчі півтора року зможуть повернутися до офлайн навчання.

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Зазначається, що нові укриття розташують підземно, поруч зі школами, а також обладнають радіаційним захистом. Вони вміщуватимуть до тисячі осіб та сягатимуть приблизно 2 тисяч квадратних метрів.

Укриття матимуть подвійне призначення, адже будуть облаштовані як простори, у яких діти зможуть продовжувати заняття під час тривог та проводити позакласні заходи.

Італія схвалила продовження військової допомоги

Сьогодні, 25 січня, сенат Італії схвалив рішення уряду про продовження військової допомоги Україні протягом 2024 року.

Як зазначається, Сенат схвалив указ про продовження дозволу на передачу військових активів Україні до 31 грудня 2024 року відповідно до міжнародних зобов’язань Італії щодо надання допомоги Києву у відбитті російського вторгнення. Рішення було прийнято 113 голосами, 18 сенаторів були проти. Тепер питання буде розглядатися в Палаті депутатів.

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Франція передала Україні ще дві РСЗВ LRU в рамках «коаліції артилерії»

Міністерство оборони Франці передало Україні додатково ще дві реактивні системи залпового вогню LRU, які є аналогом Himars, в рамках «коаліції артилерії». Про це повідомив очільник коаліції «Артилерія для України», генерал Жан-Мішель Гійотон в інтерв'ю пресслужбі міноборони Франції.

«Франція має право очолити цю коаліцію з огляду на передану Україні артилерійську техніку: близько тридцяти «цезарів», тоді як у нас було лише 75, чотири пускові установки залпового вогню LRU, гармати TRF1 та міномети калібру 120 міліметрів», – сказав генерал.

Німеччина анонсувала нову військову допомогу Україні

У 2024 році Німеччина планує навчити не менше 10 тис. українських військових, а також активно постачати Україні військову техніку. Зокрема планується до передачі щонайменше 80 танків Leopard 1. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Він зазначив, що основним пріоритетом зараз залишається надання Україні додаткових систем протиповітряної оборони. Німеччина стоїть на чолі коаліції, яка цим займається. У 2024 році внеском Берліну будуть додаткові зенітні комплекси IRIS-T і зенітні самохідки Gepard.

Уряд Болгарії продовжив дію тимчасового захисту для українських біженців до березня 2025 року.

Болгарія ухвалила рішення щодо продовження тимчасового захисту українських біженців у зв'язку з директивою Єврокомісії. Болгарія, поряд зі своїми європейськими колегами, підтверджує свою прихильність забезпеченню безпечного притулку для тих, хто шукає притулку від триваючих заворушень.

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ПАРЄ одноголосно ухвалила резолюцію про становище дітей України

До розробки резолюції долучалося Мінреінтеграції. У резолюції розглядається становище дітей України – депортованих, примусово переміщених до росії, білорусі, на тимчасово окуповані території України, а також евакуйованих до країн Європи.

Серед іншого документ підкреслює, що Україна не є державою, яка створює небезпечні умови для проживання наших дітей, і не є джерелом загрози для них. Їх спричиняє країна-агресор – росія. Саме через її збройну агресію українські діти змушені були покинути Батьківщину.

Також документ поновив положення про те, що депортація дітей України становить воєнні злочини, злочини проти людяності та містить ознаки геноциду. Резолюція підтримала ініціативу щодо створення Міжнародної коаліції країн з повернення українських дітей.

Японія продовжить надавати допомогу для України

Японія з початку повномасштабної війни в Україні, впровадила допомогу для українців. Торік Японія виділила для України 3,6 мільярда доларів. За словами японського заступника міністра фінансів з міжнародних питань – Масато Канда, цьогоріч Токіо продовжуватиме сприяти відновленню української економіки.