У Києві громадські вбиральні перетворено на сучасні укриття (відео)

За словами чиновників, такі укриття мають попит серед мешканців, усі вони були визнанні придатними в якості найпростіших укриттів

Кожне таке укриття оснащено розумною системою доступу, санвузлом, камерами відеоспостереження, системою вентиляції та запасними аварійними виходами

В Оболонському районі завдяки взаємодії громади та влади, реалізували проєкт з перетворення громадських вбиралень на сучасні комфортні укриття. Про це повідомив голова Оболонської Районної державної адміністрації Кирило Фесик.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Даний проєкт реалізовано за підказки мешканки нашого району Світлани Дмитренко, ми звернули увагу на цей підземний простір і в межах реалізації загальноміської та державної стратегії з розширення підземного простору, що набагато дешевше ніж побудова нових сховищ, було реалізовано облаштування найпростіших укриттів загалом на 4х об‘єктах, кожен з яких може захистити від загрози, майже 100 осіб одночасно», – розповів голова адміністрації.

За його словами, кожне таке укриття оснащено розумною системою доступу, санвузлом, камерами відеоспостереження, системою вентиляції та запасними аварійними виходами. Кирило Фесик зазначає, що такі укриття мають попит серед оболонців, усі вони були перевірені відповідними комісіям, за результатами яких укриття були визнанні придатними для використання в якості найпростіших.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Укриття знаходяться за такими адресами:

Пр-т. Володимирв Івасюка 38;

Вул. Героїв Дніпра, 16;

Вул. Левка Лук'яненка, 11;

Вул. Йорданська, 5.

Нагадаємо, Україна офіційно дозволила брати домашніх улюбленців в укриття. Згідно з документом, очільник МВС Ігор Клименко наказав внести зміни до «Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту».

Раніше стало відомо, що винахідник створив «Капсулу життя», яка захищає від уламків. Капсула розрахована витримувати 99% уламків та дрібних осколків (до 5 мм), проте не захистить від прямого влучання.