У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу
Громадянам варто пройти в укриття
У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили повідомляли про загрозу безпілотників.
Карта тривог станом на 1:57 має такий вигляд:
Мешканцям областей, де оголошено повітряну тривогу, варто пройти в укриття.
Нагадаємо, увечері 10 лютого російські окупанти запустили «Шахеди». У низці областей України було оголошено повітряну тривогу через атаку безпілотників.
У передмісті Дніпра близько 23:00 лунали вибухи. Через 15 хвилин вибухи пролунали повторно.
Також звуки вибухів було чутно в Миколаєві.
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