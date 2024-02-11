Громадянам варто пройти в укриття

У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили повідомляли про загрозу безпілотників.

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Карта тривог станом на 1:57 має такий вигляд:

Мешканцям областей, де оголошено повітряну тривогу, варто пройти в укриття.

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Нагадаємо, увечері 10 лютого російські окупанти запустили «Шахеди». У низці областей України було оголошено повітряну тривогу через атаку безпілотників.

У передмісті Дніпра близько 23:00 лунали вибухи. Через 15 хвилин вибухи пролунали повторно.

Також звуки вибухів було чутно в Миколаєві.