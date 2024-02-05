На столичній Оболоні поліція та військові шукають ДРГ (фото)

фото: Оболонський районний РТЦК та СП у м. Києві

Для виявлення ДРГ встановили блокпости

В Оболонському районі міста Києва проводяться пошукові заходи щодо виявлення диверсійно розвідувальних груп ворога.

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Про це повідомили на Facebook-сторінці Оболонський районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки у м. Києві.

Заходи проводяться за участю представників Сектору оборони №1 міста Києва, Оболонського ТЦК та СП, 129 батальйону територіальної оборони та представників Оболонського управління поліції та Головного Управління Національної поліції у м.Києві, задля виявлення диверсійно розвідувальних груп ворога.

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фото: Оболонський районний РТЦК та СП у м. Києві

фото: Оболонський районний РТЦК та СП у м. Києві

фото: Оболонський районний РТЦК та СП у м. Києві

Для виявлення російських ДРГ в Оболонському районі Києва були встановлені мобільні блокпости в рамках оперативно-розшукових заходів.

Нагадаємо, прокуратура повідомила подробиці щодо вбивства українців російською ДРГ на Сумщині. У суботу, 27 січня, вранці ворожа розвідувально-диверсійна група жорстко і цинічно розстріляла брата та сестру з ХотінськоЇ громади Сумщини.

Стало відомо, які області під загрозою проникнення російських диверсантів на територію України.