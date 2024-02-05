На столичній Оболоні поліція та військові шукають ДРГ (фото)
Для виявлення ДРГ встановили блокпости
В Оболонському районі міста Києва проводяться пошукові заходи щодо виявлення диверсійно розвідувальних груп ворога.
Про це повідомили на Facebook-сторінці Оболонський районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки у м. Києві.
Заходи проводяться за участю представників Сектору оборони №1 міста Києва, Оболонського ТЦК та СП, 129 батальйону територіальної оборони та представників Оболонського управління поліції та Головного Управління Національної поліції у м.Києві, задля виявлення диверсійно розвідувальних груп ворога.
Для виявлення російських ДРГ в Оболонському районі Києва були встановлені мобільні блокпости в рамках оперативно-розшукових заходів.
Нагадаємо, прокуратура повідомила подробиці щодо вбивства українців російською ДРГ на Сумщині. У суботу, 27 січня, вранці ворожа розвідувально-диверсійна група жорстко і цинічно розстріляла брата та сестру з ХотінськоЇ громади Сумщини.
Стало відомо, які області під загрозою проникнення російських диверсантів на територію України.
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