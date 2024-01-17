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У російському Білгороді прогриміли вибухи (відео)

Діана Гасюк
glavcom.ua
У російському Білгороді прогриміли вибухи (відео)
фото ілюстративне

Міноборони РФ заявило про знищення чотирьох нібито українських безпілотників

У ніч проти 17 січня у російському Білгороді пролунали вибухи. Повідомляється про збиття безпілотників. Про це повідомляє губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков та міноборони РФ .

За словами губернатора Білгородської області, над містом пролітали безпілотники. Збито щонайменше 7 БПЛА.

«Над Білгородом та Білгородським районом спрацювала наша система ППО. За попередніми даними – постраждалих немає. У Білгородському районі є пошкодження у житловому секторі – пошкоджено скління у житловому будинку, покрівля, сталося займання господарської споруди. Пожежний розрахунок та оперативні служби виїхали на місце. Ушкодження уточнюються», – написав губернатор.

Своєю чергою, міноборони РФ написало інформацію про знищення чотирьох нібито українських безпілотників.

«Черговими засобами ППО сім ракет і чотири українські безпілотні літальні апарати були знищені над Білгородською областю», – заявили у Мінобороні.

Російські Telegram-канали публікують відео із вибухами в області.

Нагадаємо, у центрі російського Білгорода встановлено укриття для захисту населення.

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Теги: вибух Міноборони РФ укриття населення відео Білгород

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