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Україна офіційно дозволила брати домашніх улюбленців в укриття

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Україна офіційно дозволила брати домашніх улюбленців в укриття
Власники домашніх тварин в укриттях мають забезпечувати постійний нагляд за своїми улюбленцями
фото з відкритих джерел

Згідно з документом, особи, які прибувають до укриттів з домашніми тваринами, мають розміщуватися у відокремлених місцях

В Україні дозволили брати та перебувати в укриттях під час повітряної тривоги з домашніми тваринами. Відповідні зміни внесло Міністерство внутрішніх справ України. Про це йдеться в Єдиному реєстрі державних нормативних актів.

Згідно з документом, очільник МВС Ігор Клименко наказав внести зміни до «Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту».

В документі зазначається, що особи, які прибувають до укриттів з домашніми тваринами, мають розміщуватися в окремих приміщеннях або відокремлених місцях.

Крім того, власники домашніх тварин мають забезпечувати:

  • постійний нагляд за тваринами;
  • необхідні умови, що відповідають біологічним, видовим та індивідуальним особливостям домашньої тварини;
  • безпеку оточуючих людей і тварин, а також майна від заподіяння шкоди домашньою твариною;
  • безпеку супроводжуваної домашньої тварини;
  • дотримання вимог санітарно-гігієнічних і ветеринарних норм та правил.

Крім того, домашні тварини, які «можуть становити небезпеку для життя чи здоровʼя людей», повинні бути на повідках, а собаки, що внесені до переліку небезпечних порід собак, – у намордниках.

Наказ набуває чинності з четверга, 25 січня.

Нагадаємо, Кабмін прийняв Постанову про запуск проєкту з запровадження ідентифікації та реєстрації домашніх тварин. Передбачається, що він дозволить прибрати монополію державних клінік на реєстрацію тварин.

Раніше Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка передбачає створення Єдиного державного реєстру домашніх тварин – собак та котів. У ньому міститиметься інформація про кількість тварин та їх місцеперебування, опис тварини, наявність вакцинації та стерилізації, ідентифікаційні дані, дані ветеринарного паспорта та відомості про власника/утримувача.

Теги: укриття Ігор Клименко тварини

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