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Росія запустила «шахеди». На півдні України оголошено тривогу

Діана Гасюк
glavcom.ua
Росія запустила «шахеди». На півдні України оголошено тривогу
фото з відкритих джерел

Громадян закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги

Надвечір 12 лютого у частині регіонів України оголошено сигнал повітряної тривоги. Росіяни знову запустили безпілотники по типу "Шахед". Про це повідомляють Повітряні сили.

«Херсонська та Миколаївська області - загроза застосування ударних дронів», – пишуть Повітряні сили.

У цих областях вже оголошено сигнал повітряної тривоги. Окрім цього про небезпеку попереджають у Запорізькій, Донецькій та Дніпропетровській областях.

«Наразі декілька груп ударних дронів рухаються територією Дніпропетровської області, у північному напрямку», – сказано у повідомленні.

Росія запустила «шахеди». На півдні України оголошено тривогу фото 1

Жителів областей де оголошено тривогу просять зберігати спокій та у разі загрози пройти в укриття. 

Нагадаємо, триває 719-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби відбулось 63 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав п’ять ракетних, 71 авіаційний удар, здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. 

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Теги: обстріл Миколаїв укриття Дніпропетровщина ворог тривога росіяни шахед

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