Росія запустила «шахеди». На півдні України оголошено тривогу
Громадян закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги
Надвечір 12 лютого у частині регіонів України оголошено сигнал повітряної тривоги. Росіяни знову запустили безпілотники по типу "Шахед". Про це повідомляють Повітряні сили.
«Херсонська та Миколаївська області - загроза застосування ударних дронів», – пишуть Повітряні сили.
У цих областях вже оголошено сигнал повітряної тривоги. Окрім цього про небезпеку попереджають у Запорізькій, Донецькій та Дніпропетровській областях.
«Наразі декілька груп ударних дронів рухаються територією Дніпропетровської області, у північному напрямку», – сказано у повідомленні.
Жителів областей де оголошено тривогу просять зберігати спокій та у разі загрози пройти в укриття.
Нагадаємо, триває 719-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби відбулось 63 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав п’ять ракетних, 71 авіаційний удар, здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
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