В Україні масштабна повітряна тривога тривала понад пів години

Громадянам слід пройти в укриття

В усіх областях України була оголошена повітряна тривога. Як повідомляли моніторингові пабліки, тривога була пов'язана з ракетною небезпекою через зліт МіГ-31К. О 21:52 тривогу було скасовано.

Карта повітряних тривог раніше мала такий вигляд:

Нагадаємо, окупанти завдали два удари КАБами по місту Харків. За попередніми даними, влучання у Слобідському та Основ'янському районах.

До слова, російські загарбники здійснили чергову ракетну атаку на Одесу. Четверо цивільних людей поранені. Уламки, попередньо, ракети «Іскандер-М» пошкодили припортову та цивільну інфраструктуру, а також цивільне судно під прапором Антігуа.

Як відомо, у ніч проти 20 вересня повітряну тривогу було оголошено майже по всій території України. Росія масовано атакувала ударними БПЛА. Сили ППО активно працювали, відбиваючи ворожі атаки. Вибухи чули, зокрема, в передмісті Дніпра, Запоріжжі, Хмельницькій та Київській областях, а також в Івано-Франківську.