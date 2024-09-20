Окупанти запустили «Шахеди»: вибухи пролунали у п’яти регіонах України

В ніч проти 20 вересня повітряну тривогу було оголошено майже по всій території України

Росія масовано атакувала ударними БПЛА. Сили ППО активно працювали, відбиваючи ворожі атаки. Про це повідомляло Суспільне та мер Івано-Франківська Руслан Марцінків.

Росія розпочала свою атаку ударними БПЛА пізно ввечері 19 вересня. Поступово повітряна тривога поширилася майже на всю територію України.

Вибухи чули в передмісті Дніпра, Запоріжжі, Хмельницькій області та Івано-Франківську. Наразі офіційної інформації про наслідки атаки та роботу ППО немає.

Також у Київській області працювали сили протиповітряної оборони.

О 4:55 журналісти повідомили про вибухи в Рівному.

Нагадаємо, Карта бойових дій в Україні станом на 20 вересня 2024 року.