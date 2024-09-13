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В Одесі пролунав вибух: деталі

Катерина Іванова
glavcom.ua
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В Одесі пролунав вибух: деталі
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Повітряна тривога була оголошена о 01:38

В Одесі о 02:51 було чутно звуки вибухів. Про це повідомляють кореспонденти Суспільного. 

Напередодні голова Одеської ОДА попередив про атаку безпілотниками.

«Одеса та район, будьте в укриттях! Ворог атакує ударними безпілотниками!» – йшлося у повідомленні.

Повітряна тривога на Одещині триває з 01:38.

Мапа тривог на даний момент має такий вигляд:

В Одесі пролунав вибух: деталі фото 1
скриншот: map.ukrainealarm.com

Нагадаємо, попередньої ночі російська армія завдала ударів по Конотопу на Сумщині. За попередніми даними міського голови Артема Семеніхіна, є поранені люди. Про це він повідомив у Facebook.

«У нас відбулося кілька «прильотів», ворог уразив інфраструктуру нашого міста. В місті зараз відсутнє світло», – зазначив міський голова Конотопа. За його словами, зайнялися пожежі.

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Теги: вибух Одеса армія Facebook ворог тривога

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