В Одесі пролунав вибух: деталі
Повітряна тривога була оголошена о 01:38
В Одесі о 02:51 було чутно звуки вибухів. Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.
Напередодні голова Одеської ОДА попередив про атаку безпілотниками.
«Одеса та район, будьте в укриттях! Ворог атакує ударними безпілотниками!» – йшлося у повідомленні.
Повітряна тривога на Одещині триває з 01:38.
Мапа тривог на даний момент має такий вигляд:
Нагадаємо, попередньої ночі російська армія завдала ударів по Конотопу на Сумщині. За попередніми даними міського голови Артема Семеніхіна, є поранені люди. Про це він повідомив у Facebook.
«У нас відбулося кілька «прильотів», ворог уразив інфраструктуру нашого міста. В місті зараз відсутнє світло», – зазначив міський голова Конотопа. За його словами, зайнялися пожежі.
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