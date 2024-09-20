Окупанти обстріляли Харків: влада повідомила про наслідки

Внаслідок атаки РФ відомо про трьох постраждалих

Окупанти завдали два удари КАБами по місту Харків. За попередніми даними, влучання у Слобідському та Основ'янському районах. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Як зазначив посадовець, на цей час відомо про трьох постраждалих в Основ'янському районі.

Нагадаємо, російські загарбники здійснили чергову ракетну атаку на Одесу. Четверо цивільних людей поранені.

Уламки, попередньо, ракети «Іскандер-М» пошкодили припортову та цивільну інфраструктуру, а також цивільне судно під прапором Антігуа.

Як відомо, у ніч проти 20 вересня повітряну тривогу було оголошено майже по всій території України. Росія масовано атакувала ударними БПЛА. Сили ППО активно працювали, відбиваючи ворожі атаки. Вибухи чули, зокрема, в передмісті Дніпра, Запоріжжі, Хмельницькій та Київській областях, а також в Івано-Франківську.

За даними очільниці Івано-Франківщині Світлани Онищук, унаслідок ворожої атаки на область ніхто не постраждав. На Рівненщині теж минулося без потерпілих і руйнувань.

Водночас у Львівській та Черкаській областях уламки збитих російських дронів спричинили пожежі.

На Київщині сили ППО також збивали цілі противника. Влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури немає, так само як і постраждалих. Утім, у двох районах області виникли пожежі.