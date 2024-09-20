Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти обстріляли Харків: влада повідомила про наслідки

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Окупанти обстріляли Харків: влада повідомила про наслідки
Росіяни вчергове вдарили КАБами по місту
фото з відкритих джерел

Внаслідок атаки РФ відомо про трьох постраждалих

Окупанти завдали два удари КАБами по місту Харків. За попередніми даними, влучання у Слобідському та Основ'янському районах. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Як зазначив посадовець, на цей час відомо про трьох постраждалих в Основ'янському районі.

Нагадаємо, російські загарбники здійснили чергову ракетну атаку на Одесу. Четверо цивільних людей поранені.

Уламки, попередньо, ракети «Іскандер-М» пошкодили припортову та цивільну інфраструктуру, а також цивільне судно під прапором Антігуа. 

Як відомо, у ніч проти 20 вересня повітряну тривогу було оголошено майже по всій території України. Росія масовано атакувала ударними БПЛА. Сили ППО активно працювали, відбиваючи ворожі атаки. Вибухи чули, зокрема, в передмісті Дніпра, Запоріжжі, Хмельницькій та Київській областях, а також в Івано-Франківську. 

За даними очільниці Івано-Франківщині Світлани Онищук, унаслідок ворожої атаки на область ніхто не постраждав. На Рівненщині теж минулося без потерпілих і руйнувань.

Водночас у Львівській та Черкаській областях уламки збитих російських дронів спричинили пожежі. 

На Київщині сили ППО також збивали цілі противника. Влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури немає, так само як і постраждалих. Утім, у двох районах області виникли пожежі.

Читайте також:

Теги: Харків окупанти війна обстріл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Александер Стубб сподівається, що Росію вдасться виключити з Радбезу ООН у наступному році
Фінляндія пропонує виключити Росію з Радбезу ООН
18 вересня, 15:32
Якщо США захочуть додати ще щось до плану, що посилить Україну, то Київ готовий до цього
План перемоги України: Зеленський назвав основні пункти
15 вересня, 18:26
Пінчук зазначив, що заклики деяких західних політиків зважати на ризик ескалації війни з Росією у питанні виділення озброєнь – це успіх російської пропаганди
«Страшна, жорстока дилема». Мільярдер Пінчук звернувся до західних партнерів України
15 вересня, 09:14
Попередня оцінка економічних збитків в Курській області внаслідок наступу ЗСУ нібито становить майже $1 млрд
Як наступ ЗСУ на Курщині вплинув на економічну ситуацію у РФ: заява губернатора
11 вересня, 15:52
Росіяни переправляють бронетехніку через Сейм
Ситуація для ЗСУ на Курщині погіршилася – DeepState
11 вересня, 08:11
На фронті відбулося 148 бойових зіткнень
Карта бойових дій в Україні станом на 9 вересня 2024 року
9 вересня, 00:02
Внаслідок артилерійського обстрілу Костянтинівки загинули троє чоловіків
Окупанти обстріляли ринок у Костянтинівці: є загиблі (відео)
7 вересня, 11:56
Сирський: Росія перекинула десятки тисяч окупантів на Курський напрямок, але все ще концентрується на Покровському
100 населених пунктів на Курщині під контролем ЗСУ: Сирський повідомив деталі
27 серпня, 13:52
На фронті від початку доби 25 серпня зафіксовано 68 бойових зіткнень
Росіяни бомбардують власні села і міста: Генштаб зробив заяву про операцію на Курщині
25 серпня, 18:18

Події в Україні

Вибух у лікарняній палаті в Запоріжжі: поліція повідомила деталі
Вибух у лікарняній палаті в Запоріжжі: поліція повідомила деталі
Окупанти обстріляли Харків: влада повідомила про наслідки
Окупанти обстріляли Харків: влада повідомила про наслідки
Міноборони повідомило, скільки добровольців рекрутується щомісяця
Міноборони повідомило, скільки добровольців рекрутується щомісяця
Перша група українських пілотів завершила підготовку на літаках Alphajet у Франції
Перша група українських пілотів завершила підготовку на літаках Alphajet у Франції
Окупанти намагаються оточити Курахове: проєкт DeepState повідомив деталі
Окупанти намагаються оточити Курахове: проєкт DeepState повідомив деталі
НАЗК не виявило незаконного збагачення у ексголови кібердепартаменту СБУ Вітюка
НАЗК не виявило незаконного збагачення у ексголови кібердепартаменту СБУ Вітюка

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
60K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 вересня: ситуація на фронті
34K
Названі найбагатші країни світу: Швейцарія поступилась своїм місцем іншій державі
24K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 вересня 2024
21K
20 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
11K
Іран допоможе Путіну звільняти Курщину? Експерт пояснив суть домовленостей
8686
Ліванці ухвалили кардинальне рішення після масованого вибуху техніки

Новини

ЗСУ опустились в рейтингу найсильніших армій світу: яке місце займає Україна
Сьогодні, 17:27
В ООН повідомили, скільки часу потрібно на очищення України від мін та снарядів
Сьогодні, 17:06
МАГАТЕ закликала Росію деокупувати Запорізьку АЕС: реакція Зеленського
Сьогодні, 16:08
Швидкі рішення мають прийматись у жовтні-грудні: Зеленський відкрив деталі плану перемоги
Сьогодні, 14:10
Звозили зброю КамАЗами: партизани в Донецькій області знайшли склад росіян із боєприпасами
Сьогодні, 13:54
Сонячно та до 22°C тепла: прогноз погоди на 20 вересня
Сьогодні, 05:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua