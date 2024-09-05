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Атака дронів на столицю та Білорусь підняла в небо винищувачі: головне за ніч

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Атака дронів на столицю та Білорусь підняла в небо винищувачі: головне за ніч
У Києві повітряна тривога триває вісім годин через атаку безпілотників
фото: з відкритих джерел

Станом на 8 годину ранку  у повітряному просторі над столицею ще перебувають кілька дронів

У ніч на 5 вересня вибухи пролунали у Житомирі та Києві. Туск пояснив, чому Польща не збиває російські ракети. Ворожі дрони залетіли у Білорусь. Новоросійськ атакували морські безпілотники.

У Києві повітряна тривога триває вісім годин: працює ППО

Сьогодні, 5 вересня, в Києві зранку були чутні звуки вибухів, які, за попередньою інформацією, пов'язані з роботою систем протиповітряної оборони (ППО).  Віталій Кличко о 06:42 підтвердив роботу ППО.

Мешканці столиці повідомляють про численні спалахи та звуки, які свідчать про активну роботу ППО. Жителів Києва просять залишатися в укриттях і слідкувати за офіційними повідомленнями.

Станом на 8 годину ранку  у повітряному просторі над столицею ще перебувають кілька дронів.

У Житомирі пролунали вибухи

О 3:14 в Житомирі пролунали дуже сильні вибухи. Тривогу в місті оголосили о 1:00.  Повітряні сили попередили про кілька ударних шахедів в напрямку міста. Наразі у повітряному просторі України ворожі дрони ще залишаються.

Дональд Туск розповів, чому Польща не збиває російські ракети

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск під час свого візиту до Молдови роз’яснив причини, чому Польща не збиває російські ракети, які іноді потрапляють у її повітряний простір. Туск зазначив, що Польща не перебуває у стані війни, і тому важливо зважати на те, що об’єкт, який порушує повітряний простір країни, може бути як загрозливим або ворожим, так і цивільним об’єктом.

Вночі у Білорусі збивали російські шахеди

У ніч на 5 вересня 2024 року, близько 01:00, у Гомельську область Білорусі вторглися два ударні дрони «Шахед», що злетіли з Чернігівської області України.

За даними джерела «Беларускі Гаюн», у відповідь на загрозу білоруські військові підняли в небо винищувачі. О 01:30 з аеродрому Барановичі був піднятий черговий винищувач для перехоплення дронів. У Гомельському районі чутно вибухи, що свідчать про активну антидронну роботу.

Російська влада повідомила про атаку морських дронів на Новоросійськ

У ніч на 5 вересня мер Новоросійська Андрій Кравченко повідомив про атаку морських дронів на місто. Окупаційна влада зазначає, ніби місто атакують морські дрони. Росіяни повідомляли про відбиття нападів безекіпажних катерів і закликали мешканців першої берегової лінії не виходити на вулицю.

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Теги: Білорусь Віталій Кличко Польща міністр Дональд Туск місто влада Андрій Кравченко тривога росіяни

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