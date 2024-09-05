У Києві повітряна тривога тривала 20 хвилин

Можна виходити з укриття

Сьогодні, 5 вересня, о 23:11 у столиці пролунали сирени. Тривога була пов'язана із загрозою ворожих атак застосуванням ударних безпілотників та ракетного озброєння.

Спочатку ввечері військові інформували про фіксацію дронів-камікадзе противника, які проникли у повітряний простір країни з південного напрямку. Пізніше стало відомо, що ударні безпілотники російських окупантів рухалися й у центральних регіонах.

Згодом, у Повітряних силах заявили про ракетну небезпеку для Чернігівської, Полтавської та Київської областей. Відбій оголосили о 23:33.

Мапа повітряних тривог станом на зараз: