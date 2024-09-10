У передмісті Києва працює ППО

Повітряна тривога була оголошена о 04:03

В передмісті Києва триває бойова робота протиповітряної оборони по російських ударних дронах. Про це повідомили в КМВА.

«Може бути досить гучно. Зберігайте спокій та перебувайте в укриттях до відбою!», – йдеться у повідомленні.

Повітряна тривога у Києві триває з 04:03

Мапа тривог на даний момент має такий вигляд:

Нагадаємо, цієї ночі на Черкащині о 03:15 було чутно звуки вибухів. Про це повідомляють кореспонденти Суспільного. У Повітряних силах попереджали про загрозу кількох груп ударних БпЛА.

Згодом, о 03:22 стало відомо про повторні вибухи. Також вибухи прогриміли о 03:38.