Головна Київ Новини
search button user button menu button

У передмісті Києва працює ППО

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У передмісті Києва працює ППО
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Повітряна тривога була оголошена о 04:03

В передмісті Києва триває бойова робота протиповітряної оборони по російських ударних дронах. Про це повідомили в КМВА.

«Може бути досить гучно. Зберігайте спокій та перебувайте в укриттях до відбою!», – йдеться у повідомленні.

Повітряна тривога у Києві триває з 04:03

Мапа тривог на даний момент має такий вигляд:

У передмісті Києва працює ППО фото 1
скриншот: alerts.in.ua

Нагадаємо, цієї ночі на Черкащині о 03:15 було чутно звуки вибухів. Про це повідомляють кореспонденти Суспільного. У Повітряних силах попереджали про загрозу кількох груп ударних БпЛА.

Згодом, о 03:22 стало відомо про повторні вибухи. Також вибухи прогриміли о 03:38.

Читайте також:

Теги: робота тривога Київ системи ППО

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мер Києва Віталій Кличко інспектує укриття школи у Шевченківському районі у 2022 році
Дітям – найдорожче: бетон та арматуру. За якими цінами Київ будує укриття для шкіл та садочків Війна і гроші
4 вересня, 11:00
Садиба Зеленських до руйнування
Садибу Зеленських внесли до переліку об’єктів культурної спадщини Києва
31 серпня, 17:26
Завершилася четверта за добу повітряна тривога у столиці
Четверта за добу тривога в Києві та низці областей тривала 45 хвилин
31 серпня, 08:33
Компанія, яка буде порушувати новий закон, ризикує отримати штраф
Новий закон в Австралії дозволив працівникам краще розслаблятися після офісу
28 серпня, 16:04
Посольство США в Україні раніше попередило, що Росія може готувати удари по об’єктах України якраз під символічні дати
«Висока ймовірність обстрілів»: Нацполіція застерегла українців напередодні свят
22 серпня, 18:06
Перш ніж розпочати свій амбітний проєкт, Чезаре довелося переконати своїх вчителів, що це безпечно
Сімнадцятирічний студент самотужки зібрав термоядерний реактор
21 серпня, 03:00
На одній з вулиць Києва з'явився стихійний фонтан
На одній з вулиць Києва з'явився стихійний фонтан
15 серпня, 01:12
У Києві повітряна тривога тривала понад годину
У Києві повітряна тривога тривала понад годину
14 серпня, 01:32
Концепція нової системи Çelik Kubbe уже готова
Краща за ізраїльський «Залізний купол»: Туреччина взялась за розробку власної ППО
10 серпня, 11:52

Новини

У передмісті Києва працює ППО
У передмісті Києва працює ППО
У центрі Києва прорвало трубу: рух автівок обмежено (відео)
У центрі Києва прорвало трубу: рух автівок обмежено (відео)
Очільник Бучанського ТЦК, якого викрито на схемах для ухилянтів, отримав нову підозру
Очільник Бучанського ТЦК, якого викрито на схемах для ухилянтів, отримав нову підозру
Порятунок унікального озера у Києві: завершено тендерний відбір підрядної організації
Порятунок унікального озера у Києві: завершено тендерний відбір підрядної організації
У Києві зафіксовано спалах гострої кишкової інфекції серед учнів: як захиститися від хвороби
У Києві зафіксовано спалах гострої кишкової інфекції серед учнів: як захиститися від хвороби
Невідомі зруйнували декоративну ліпнину на пам’ятці архітектури у центрі Києва (фото)
Невідомі зруйнували декоративну ліпнину на пам’ятці архітектури у центрі Києва (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
54K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 вересня: ситуація на фронті
21K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
19K
Заборонити виїзд з України дітям: Корчинський зробив гучні заяви
14K
«Ситуація, якої раніше не було»: голова Volkswagen пояснив, що чекає на автопром Європи
13K
Чому відкликано тимчасово повіреного України у Грузії? В історії раптом виринули пральні машини
5470
В яких країнах ЄС українці мають найбільші заробітки

Новини

Євросоюз за пів року імпортував металу із РФ на 1,5 млрд євро
7 вересня, 11:04
Без опадів та 28° тепла: прогноз погоди на 6 вересня
6 вересня, 05:00
Дощі з грозами та 28°: прогноз погоди на 5 вересня
5 вересня, 05:01
Дощі та температура до 32°: прогноз погоди на 3 вересня
3 вересня, 05:00
3 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 вересня, 00:03
Ракетна атака на Київ та вибухи в Харкові: головне за ніч
2 вересня, 06:51

Прес-релізи

Про корисні функції сучасних кондиціонерів розповідає компанія «Кондиціонери України»
Про корисні функції сучасних кондиціонерів розповідає компанія «Кондиціонери України»
5 вересня, 10:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua