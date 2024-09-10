У передмісті Києва працює ППО
Повітряна тривога була оголошена о 04:03
В передмісті Києва триває бойова робота протиповітряної оборони по російських ударних дронах. Про це повідомили в КМВА.
«Може бути досить гучно. Зберігайте спокій та перебувайте в укриттях до відбою!», – йдеться у повідомленні.
Повітряна тривога у Києві триває з 04:03
Мапа тривог на даний момент має такий вигляд:
Нагадаємо, цієї ночі на Черкащині о 03:15 було чутно звуки вибухів. Про це повідомляють кореспонденти Суспільного. У Повітряних силах попереджали про загрозу кількох груп ударних БпЛА.
Згодом, о 03:22 стало відомо про повторні вибухи. Також вибухи прогриміли о 03:38.
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