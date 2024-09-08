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«Шахеди» пошкодили готельно-ресторанний комплекс на Одещині

Надія Карбунар
glavcom.ua
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«Шахеди» пошкодили готельно-ресторанний комплекс на Одещині
Окупанти атакували Одещину в ніч проти 8 вересня
фото ілюстративне

Зафіксовані влучання у місті Вилкове

У ніч проти 8 вересня Одещина зазнала чергової атаки ворожих безпілотників, які було запущено з акваторії Чорного моря. Зафіксовані влучання у місті Вилкове, де постраждала цивільна інфраструктура, готельно-ресторанний комплекс. Про це інформують Сили оборони Півдня.

Зазначається, що повітряна тривога тривала понад три години. Постраждалих немає.

Військові нагадують про важливість оперативного реагування на сигнал повітряної тривоги.

Нагадаємо, у ніч на 8 вересня окупанти обстріляли Суми.  Внаслідок обстрілу загинули чотири людини, ще чотири – отримали поранення, зокрема двоє дітей, 

Крім того, росіяни завдали авіаудару по Миколаївці на Донеччині. Під завалами готелю опинилися двоє людей.

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Теги: окупанти Одещина Вилкове інфраструктура поранення тривога

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