«Шахеди» пошкодили готельно-ресторанний комплекс на Одещині

Окупанти атакували Одещину в ніч проти 8 вересня

Зафіксовані влучання у місті Вилкове

У ніч проти 8 вересня Одещина зазнала чергової атаки ворожих безпілотників, які було запущено з акваторії Чорного моря. Зафіксовані влучання у місті Вилкове, де постраждала цивільна інфраструктура, готельно-ресторанний комплекс. Про це інформують Сили оборони Півдня.

Зазначається, що повітряна тривога тривала понад три години. Постраждалих немає.

Військові нагадують про важливість оперативного реагування на сигнал повітряної тривоги.

Нагадаємо, у ніч на 8 вересня окупанти обстріляли Суми. Внаслідок обстрілу загинули чотири людини, ще чотири – отримали поранення, зокрема двоє дітей,

Крім того, росіяни завдали авіаудару по Миколаївці на Донеччині. Під завалами готелю опинилися двоє людей.