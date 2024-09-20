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Росія вдарила ракетою по Одесі: є поранені

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Росія вдарила ракетою по Одесі: є поранені
Внаслідок російської атаки по Одесі четверо цивільних людей поранені
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Уламки ракети пошкодили припортову та цивільну інфраструктуру, а також цивільне судно під прапором Антігуа

Російські загарбники здійснили чергову ракетну атаку на Одесу. Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

За словами посадовця, уламки, попередньо, ракети «Іскандер-М» пошкодили припортову та цивільну інфраструктуру, а також цивільне судно під прапором Антігуа.

«Четверо цивільних людей поранені. Їм надається вся необхідна допомога», – зазначив він.

Наразі правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян.

Нагадаємо, що в ніч проти 20 вересня повітряну тривогу було оголошено майже по всій території України. Росія масовано атакувала ударними БПЛА. Сили ППО активно працювали, відбиваючи ворожі атаки. Вибухи чули, зокрема, в передмісті Дніпра, Запоріжжі, Хмельницькій та Київській областях, а також в Івано-Франківську. 

За даними очільниці Івано-Франківщині Світлани Онищук, унаслідок ворожої атаки на область ніхто не постраждав. На Рівненщині теж минулося без потерпілих і руйнувань.

Водночас у Львівській та Черкаській областях уламки збитих російських дронів спричинили пожежі. 

На Київщині сили ППО також збивали цілі противника. Влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури немає, так само як і постраждалих. Утім, у двох районах області виникли пожежі.

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Теги: окупанти війна ракета Одеса

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