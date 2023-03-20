В Україні оголошена масштабна повітряна тривога

Негайно пройдіть в укриття цивільно захисту!

У багатьох областях України лунають сирени. Моніторингові групи повідомляють про зліт носія «Кинджалів» Міг-31 у Білорусі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Негайно пройдіть в укриття цивільно захисту!

Карта повітряних тривог зараз виглядає так:

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, триває 390-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Основним епіцентром бойових дій залишається Бахмут. Українські військові відбили 69 атак противника на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. На тимчасово окупованих територіях росіяни погрожують незаконним позбавленням волі у разі відсутності російського паспорта.