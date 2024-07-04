Вихід ЗСУ з мікрорайону Канал у Часовому Ярі та призначення понад 200 суддів. Головне за 4 липня

Речник Оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця»: «Мікрорайон Канал, в який ворог зайшов, утримувати було не доцільно»

Сили оборони зайняли більш вигідні позиції у Часовому Яру, але ворог продовжує тиснути, заявив заявив речник Оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Назар Волошин

ЗСУ офіційно підтвердили вихід з мікрорайону Канал у Часовому Ярі, Зеленський розповів, коли очікувати нового контрнаступу, «Шахед» влучив в об’єкт інфраструктури у Чернігівській області. «Главком» склав добірку новин 4 липня, щоб ви були в курсі головних подій:

Зеленський розповів, коли очікувати нового контрнаступу

Наразі ситуація на фронті є проблемною, проте не патовою. Контрнаступ розпочнеться тоді, коли Сили оборони отримають усю обіцяну допомогу. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Bloomberg.

За словами президента, перевернути ситуацію на фронті можна буде у разі, якщо Україна отримає всю обіцяну допомогу від союзників.

«У нас стоять бригади без зброї. У нас стоїть резерв. У нас стоять 14 бригад, які неукомплектовані, у яких немає відповідної зброї, про яку вже голосували та говорили. Пакети повинні приходити, але вони йдуть повільно», – додав він.

Зеленський відзначив, що Київ вдячний Конгресу США за надання підтримки, втім Україна не може говорити про контрнаступальні дії тоді, коли уся допомога не прийшла. Сьогодні ж Сили оборони зосереджені на тому, щоб захистити території від ворога.

ЗСУ офіційно підтвердили вихід з мікрорайону Канал у Часовому Ярі

Українські військові відійшли з мікрорайону Канал у Часовому Яру. Сили оборони зайняли більш вигідні позиції, але ворог продовжує тиснути. Про це заявив речник Оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Назар Волошин в ефір телемарафону.

«Мікрорайон Канал, в який ворог зайшов, утримувати було не доцільно. Адже це загрожувало життю і здоров'ю військовослужбовців. Позиції наших захисників було зруйновано. Було прийнято рішення командуванням відійти на більш захищені, більш заготовлені позиції», – пояснив він.

Як зазначив військовий, ворог не припиняє своїх активних бойових дій.

Зеленський підписав укази щодо призначення понад 200 суддів

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 4 липня, підписав укази стосовно призначення понад 200 суддів, зокрема в місцевих загальних судах. Вони оприлюднені на сайті Офісу глави держави.Зеленський сімома указами призначив суддів на посади в місцевих адміністративних судах, а шістьома – на посади у місцевих господарських судах.

Водночас український лідер підписав документи про призначення на посади у місцевих загальних судах 200 суддів.

Окупанти влучили в енергетичний об’єкт на Чернігівщині



Уночі 4 липня один «Шахедів» влучив в об’єкт інфраструктури у Чернігівській області. Майже 6 тис. споживачів залишились без електрики. Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

«Понад п’ять годин цієї ночі тривала повітряна тривога для Чернігівщини. На жаль, ворожий «Шахед» влучив в один з об’єктів області. На зараз без електропостачання залишаються 5 963 споживачі», – наголосив він.

Як каже Чаус, енергетики вже працюють над відновленням.

«Він робить те, що говорю йому я». Зеленський прокоментував повноваження Єрмака

Президент стверджує, звинувачення, що Єрмак має забагато влади є частиною дезінформації фото: president.gov.ua/Офіс президента

Президент Володимир Зеленський прокоментував заяви у ЗМІ про те, що голова Офісу президента Андрій Єрмак начебто має забагато влади. Глава держави вважає, що це спрямовано на те, що атакувати його самого. Про це він сказав в інтерв’ю для Bloomberg.

Як наголосив Зеленський, Росія запускала багато дезінформації про те, що рішення ухвалює начебто не він, а тіньові люди, а також те, що президент не контролює партію і не має впливу на деяких міністрів.

«Я не хочу мати вплив. Є закон. Я президент згідно з українським законодавством. Єрмак – потужний менеджер. Я його поважаю за результат. Він робить те, що говорю йому я», – заявив Зеленський.

Інтерв’ю пропагандисту Такеру Карлсону: речник Зеленського зробив заяву

Президент України Володимир Зеленський не даватиме інтерв'ю американському пропагандисту Такеру Карлсону. Про це заявив прессекретар президента Сергій Никифоров.

«Пану Такеру Карлсону варто уважніше перевіряти свої джерела в ФСБ. У президента України зовсім інший графік, і Такера Карлсона там немає», – заявив він.

Таким чином Никифоров підтвердив, що ніякого інтерв'ю Зеленського Такеру Карлсону не буде.

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