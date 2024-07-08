В Україні повітряна тривога тривала майже пів години

Громадянам слід пройти в укриття

У Києві та низці областей України була оголошена повітряна тривога. Як повідомляли моніторингові пабліки, тривога була пов'язана з ракетною небезпекою через загрозу застосування балістичного озброєння. О 21:36 тривогу було скасовано.

Карта повітряних тривог раніше мала такий вигляд:

Нагадаємо, унаслідок російської атаки по Києву ракети окупантів пошкодили лікарню «Охматдит». Пошкоджено корпуси лікарні, зруйновані деякі будівлі медзакладу, вибиті вікна та шибки, є постраждалі. Зараз на місці працюють відповідні служби для ліквідації наслідків, допомоги пацієнтам та співробітникам.

Станом на 19:00 відомо про 23 загиблих, з них двоє дітей, яких дістали з-під завалів багатоквартирного будинку.

У Солом'янському районі та у Шевченківському районі по семеро загиблих та ще дев’ятеро загиблих у Дніпровському районі.

Внаслідок ракетного удару по Києву зафіксовано пошкодження в семи районах міста – у Солом’янському, Дніпровському, Дарницькому, Святошинському, Деснянському, Шевченківському та Голосіївському.

Крім того, російська ракета влучила в адміністративну будівлю Північного гірничо-збагачувального комбінату. Пошкоджено хол їдальні заводоуправління, вибито вікна.

Внаслідок удару відомо про п'ятьох загиблих чоловіків та п'ятьох загиблих жінок. Усього постраждало 47 осіб, з них дев'ятеро – у важкому стані.