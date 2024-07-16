У Києві та низці областей оголошена тривога через ракетну небезпеку
Громадянам слід пройти в укриття
Станом на 12:01 у Києві та низці областей України оголошена повітряна тривога. Як повідомляють моніторингові пабліки, тривога пов'язана з ракетною небезпекою.
Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:
Як повідомили Повітряні сили, керована авіаційна ракета, ймовірно Х-59, на Сумщині в напрямку Чернігівщини.
До слова, російські загарбники атакували Київську область ударними дронами. Після падіння уламків сталася пожежа.
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