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У Києві та низці областей оголошена тривога через ракетну небезпеку

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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У Києві та низці областей оголошена тривога через ракетну небезпеку
фото: glavcom.ua

Громадянам слід пройти в укриття

Станом на 12:01 у Києві та низці областей України оголошена повітряна тривога. Як повідомляють моніторингові пабліки, тривога пов'язана з ракетною небезпекою.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

У Києві та низці областей оголошена тривога через ракетну небезпеку фото 1

Як повідомили Повітряні сили, керована авіаційна ракета, ймовірно Х-59, на Сумщині в напрямку Чернігівщини.

До слова, російські загарбники атакували Київську область ударними дронами. Після падіння уламків сталася пожежа.

Читайте також: Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
Теги: тривога

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