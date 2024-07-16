У Києві та низці областей оголошена тривога через ракетну небезпеку

Громадянам слід пройти в укриття

Станом на 12:01 у Києві та низці областей України оголошена повітряна тривога. Як повідомляють моніторингові пабліки, тривога пов'язана з ракетною небезпекою.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

Як повідомили Повітряні сили, керована авіаційна ракета, ймовірно Х-59, на Сумщині в напрямку Чернігівщини.

До слова, російські загарбники атакували Київську область ударними дронами. Після падіння уламків сталася пожежа.