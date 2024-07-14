Замах на Трампа та смерть брата Мустафи Джемілєва: головне за ніч

Головні події ночі проти 14 липня

Під час мітингу в Пенсильванії стався замах на колишнього президента США Дональда Трампа. За попередніми даними, нападника ліквідували силовики. Також Німеччина заявила про готовність перекинути свої війська до східного флангу НАТО у разі ескалації з боку Росії. Збройні сили США завдали ракетних ударів по російських військових цілях на території окупованого Криму.Внаслідок чергового обстрілу Херсонської області загинуло подружжя.Сьогодні відзначається День взяття Бастилії у Франції. У цей день прийнято вшановувати пам'ять героїв революції та проводити святкові заходи. В окупованому Криму помер Руслан Джемілєв, рідний брат відомого кримськотатарського лідера Мустафи Джемілєва. «Главком» зібрав у добірку новини ночі проти 14 липня, щоб ви були в курсі головних подій.

Стрілянина на мітингу у США. Трампа з закривавленим вухом евакуювано

Під час виступу екс-президента США Дональда Трампа у Пенсильванії пролунали звуки стрілянини, що призвело до негайної евакуації політика з майданчика. Трамп перервав свою промову і залишив сцену, маючи закривавлене вухо. Наразі на місці події працюють правоохоронні органи для з'ясування всіх обставин інциденту.

Німеччина готова до перекидання військ у разі ескалації з боку Росії

Німеччина разом з союзниками по НАТО активно розробляє комплексний план оборони східного флангу Альянсу у відповідь на посилення військової загрози з боку Росії. План, відомий як «Оперативний план Німеччина», передбачає масштабне перекидання до 800 тисяч військових та понад 200 тисяч одиниць техніки через територію Німеччини у разі нападу Росії на одну з країн-членів НАТО.

Американські ракети завдають ударів по російських цілях в Криму

Україна активно використовує далекобійні ракети ATACMS американського виробництва для ударів по Криму. За останні три місяці українські військові завдали значної шкоди російським радіолокаційним установкам, засобам радіоелектронної боротьби, логістичним маршрутам і аеродромам на півострові.

Унаслідок обстрілу Херсонщини загинуло подружжя

У суботу ввечері, 13 липня, російські військові обстріляли село Комишани на Херсонщині. Внаслідок атаки загинули 44-річний чоловік та його 40-річна дружина.

14 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

14 липня відзначається: День рибалки та Міжнародний день купання голяка та День взяття Бастилії у Франції. Віряни вшановують пам’ять святих отців шести Вселенських соборів та преподобного Стефана Махрищського.

В окупованому Криму помер брат Мустафи Джемілєва

Сьогодні стало відомо про смерть Анафі Джемілєва, брата відомого кримськотатарського лідера Мустафи Джемілєва. Анафі Джемілєв народився все своє життя присвятив боротьбі за права кримськотатарського народу.

«Щойно надійшла сумна звістка - в окупованому російськими варварами Криму помер Анафі Джемілєв (1941 року народження), брат лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва», – написав Чубаров.

Джемілєв жив у Сімферопольському районі захопленого півострова. Анафі був старшим за Мустафи на два роки. Він багато читав і вчив Мустафу вибирати збіжжя правильної інформації з величезного масиву офіційної друкованої продукції. Причини смерті наразі не повідомляються.

Нагадаємо: Тривога на Київщині, договір Ukraine Compact: головне за ніч 12 липня.