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У Києві та низці областей тривога тривала понад годину

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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У Києві та низці областей тривога тривала понад годину
фото: glavcom.ua

Повітряну тривогу було оголошено через загрозу ударних БпЛА

Уранці 31 липня в Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА. Станом на 7:52 у столиці та низці областей оголошено відбій.

Карта тривог мала такий вигляд: 

У Києві та низці областей тривога тривала понад годину фото 1

Нагадаємо, уночі тривога тривала понад сім годин. Пізно ввечері 30 липня в Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили повідомляли про загрозу балістики з півночі та ударних БпЛА.

Уночі 31 липня тривога поширилася на всю Україну. Повітряні Сили повідомили про ракетну небезпеку по всій території України через зліт МіГ-31К з Астрахані та загрозу застосування аеробалістичної ракети Х-47М2 «Кинджал».

Читайте також: Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
Теги: тривога

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