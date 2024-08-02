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РФ зміцнює позиції в районі Кліщіївки: аналіз ISW

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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РФ зміцнює позиції в районі Кліщіївки: аналіз ISW
фото: Генштаб ЗСУ

Окупанти на Сіверському напрямку борються з переважанням українських безпілотників

Російські загарбники просуваються поблизу Сватового, Часового Яру та зміцнюють позиції в районі Кліщіївки. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Бої тривали біля Глибокого, Вовчанська та Тихого, але підтверджених змін на лінії фронту не було. Російські блогери 1 серпня заявили, що війська РФ нібито відновили обмежені позиції в центрі Вовчанська та відбили українські контратаки під Глибоким.

Окупанти нещодавно просунулися на південний захід від Сватового. Геолокаційні кадри, опубліковані 1 серпня, показують, що війська РФ просунулися на схід від Надії. Російський воєнкор розповідав, що війська РФ також просунулися на південний схід від Синьківки, хоча в ISW не знайшли підтвердження.

Повідомляється, що російські сили на Сіверському напрямку борються з переважанням українських безпілотників. Російський блогер заявив, що ситуація на Сіверському напрямку є «катастрофічною», і що війська РФ зазнають великих втрат через використання українських безпілотників, які гальмують просування росіян.

Російські загарбники нещодавно незначно просунулися на захід від каналу Сіверський Донець – Донбас на північ від Часового Яру. Головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський зазначив, що біля каналу тривають запеклі бої.

Кілька російських джерел також стверджували, що ЗСУ нібито відступили з Кліщіївки, і що російські сили зміцнюють позиції в цьому районі. У звіті зазначається, що Кліщіївка певний час, ймовірно, була суперечливою «сірою зоною».

Повідомляється, що 1 серпня війська РФ просунулися на Торецькому напрямку. Російські блогери стверджували, що путінські війська просунулися в межах Залізного та нібито захопили терикон Артема на околиці між Залізним і Торецьком. Російські джерела стверджували, що війська РФ також начебто захопили нові позиції, в тому числі на деяких заводах і в промислових районах у центрі Нью-Йорка. Однак в ISW ще не знайшов візуального підтвердження жодної з цих заяв.

Війська РФ нещодавно незначно просунулися на південний захід від міста Донецька. Геолокаційні кадри, опубліковані 1 серпня, показують, що окупанти захопили будинок у північній Парасковіївці. Декілька російських і західних джерел стверджували, що війська РФ захопили додаткову територію в межах північно-західної Красногорівки, та фактично контролюють усе місто.

Російські окупанти продовжували наступальні дії біля Вербового та біля Малої Токмачки на заході Запорізької області 1 серпня, але підтверджених змін лінії фронту в цьому районі не було. Російський блогер стверджував, що війська РФ просунулися в районі 4 км завширшки та до 800 метрів у глибину на північний захід і захід від Роботиного.

Читайте також: Карта бойових дій в Україні станом на 2 серпня 2024 року
Теги: фронт війна Генштаб окупанти

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