Кияни вимагають від влади відмовитися від сирени під час відбою тривоги

Мешканці столиці просять владу не використовувати сирену під час сповіщення про завершення повітряної тривоги

Новий сигнал тривоги викликає плутанину серед мешканців столиці

На сайті Київської міської ради з'явилася петиція з проханням не вмикати сирену під час оголошення «Відбій повітряної тривоги». Автор петиції наголошує, що новий сигнал, введений нещодавно, лише плутає киян, оскільки його важко відрізнити від сигналу «Повітряна тривога».

«Нещодавно в Києві почали застосовувати сирену не лише при оголошенні «Повітряної тривоги» , але і при сповіщенні про закінчення повітряної тривоги. Започаткування такої ініціативи на третьому році повномасштабної війни не є оптимальним, більше плутає жителів. Не завжди зрозуміло, чи це відбій, чи початок наступної тривоги», – написав автор петиції Єгор Шуміхін.

Для розгляду петиції столичною владою необхідно зібрати 6000 підписів. Наразі петицію підписали 838 осіб. Підписати її можна за посиланням.

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