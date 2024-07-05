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Кияни вимагають від влади відмовитися від сирени під час відбою тривоги

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Кияни вимагають від влади відмовитися від сирени під час відбою тривоги
Мешканці столиці просять владу не використовувати сирену під час сповіщення про завершення повітряної тривоги
Фото з відкритих джерел

Новий сигнал тривоги викликає плутанину серед мешканців столиці

На сайті Київської міської ради з'явилася петиція з проханням не вмикати сирену під час оголошення «Відбій повітряної тривоги». Автор петиції наголошує, що новий сигнал, введений нещодавно, лише плутає киян, оскільки його важко відрізнити від сигналу «Повітряна тривога».

«Нещодавно в Києві почали застосовувати сирену не лише при оголошенні «Повітряної тривоги» , але і при сповіщенні про закінчення повітряної тривоги. Започаткування такої ініціативи на третьому році повномасштабної війни не є оптимальним, більше плутає жителів. Не завжди зрозуміло, чи це відбій, чи початок наступної тривоги», – написав автор петиції Єгор Шуміхін. 

Для розгляду петиції столичною владою необхідно зібрати 6000 підписів. Наразі петицію підписали 838 осіб. Підписати її можна за посиланням.

Нагадаємо, щоденно щонайменше 200 чоловіків призовного віку здійснюють спробу залишити країну. До слова, біля кордону в Одеській області затримано рекордну групу з 47 ухилянтів, які намагались незаконно втекти за кордон.

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Нагадаємо, якщо раніше працівникам було складно знайти роботу, то у 2024 році вже роботодавці зіткнулися з проблемою пошуку людей.

До слова, за підсумками 2023 року в Росії працювало близько 32 тис. іноземних висококваліфікованих фахівців, що на 12 тис. менше, ніж до початку війни, яку РФ розв'язала в Україні. Такого висновку дійшла співробітниця Інституту соціального аналізу та прогнозування Російської академії народного господарства та державної служби при президентові РФ Юлія Флоринська.

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Теги: кордон петиція тривога чоловік Київ

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