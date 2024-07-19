На Житомирщині екологи зафіксували масову загибель риби

Екологічна інспекція проводить розслідування для встановлення причин інциденту

Вчора, 18 липня, Державна екологічна інспекція Поліського округу отримала повідомлення про масову загибель риби у річці Синявка поблизу села Немирівка.

«Оперативно реагуючи на повідомлення про факт масової загибелі риби у р.Синявка поблизу с. Немирівка (Коростенський район), яке надійшло на телефон «Гарячої лінії» ДЕІ Поліського округу 18 липня 2024 року, державні інспектори з охорони навколишнього природного середовища спільно з представниками Житомирського рибоохоронного патруля виїхали на місце події з метою розгляду звернення та встановлення всіх обставин. По даному факту проведено обстеження водного обʼєкта, виявлено загиблі ВБР : карась сріблястий – 1940, плітка – 612, судак – 26 екземплярів»,– йдеться в повідомленні.

Співробітники інспекції разом з представниками Житомирського рибоохоронного патруля виявили на місці події загиблих карасів, плітку та судаків. Загалом було знайдено понад 2500 мертвих рибин. На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Фахівці відібрали проби води для лабораторних досліджень, які допоможуть встановити причину загибелі риби. Попередні дані свідчать про низький вміст розчиненого кисню у річці.

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