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В Україні вдруге за день була оголошена повітряна тривога

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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В Україні вдруге за день була оголошена повітряна тривога
фото: glavcom.ua

Громадянам слід пройти в укриття

Станом на 13:50 у Києві та низці областей України була оголошена повітряна тривога. Як повідомляли моніторингові пабліки, тривога була пов'язана з ракетною небезпекою через загрозу застосування балістичного озброєння. О 14:02 тривогу було скасовано.

Карта повітряних тривог раніше мала такий вигляд:

В Україні вдруге за день була оголошена повітряна тривога фото 1

Нагадаємо, станом на 11:38 у Києві та низці областей України була оголошена повітряна тривога. Як повідомляли моніторингові пабліки, тривога була пов'язана з ракетною небезпекою. О 11:56 було оголошено відбій.

Раніше стало відомо, що внаслідок ракетного удару зафіксовано падіння уламків в Оболонському районі Києва. За попередніми даними, є пошкодження багатоповерхового житлового будинку.

Як повідомлялося, ракетний удар по Києву 30 червня відрізняється від численних останніх повітряних атак ворога по столиці України.

До слова, у неділю, 30 червня, російські загарбники вдарили ракетами по Київській області. Внаслідок атаки постраждало троє осіб, одна з них – дитина.

Читайте також: Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
Теги: тривога

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