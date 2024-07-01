В Україні вдруге за день була оголошена повітряна тривога
Громадянам слід пройти в укриття
Станом на 13:50 у Києві та низці областей України була оголошена повітряна тривога. Як повідомляли моніторингові пабліки, тривога була пов'язана з ракетною небезпекою через загрозу застосування балістичного озброєння. О 14:02 тривогу було скасовано.
Карта повітряних тривог раніше мала такий вигляд:
Нагадаємо, станом на 11:38 у Києві та низці областей України була оголошена повітряна тривога. Як повідомляли моніторингові пабліки, тривога була пов'язана з ракетною небезпекою. О 11:56 було оголошено відбій.
Раніше стало відомо, що внаслідок ракетного удару зафіксовано падіння уламків в Оболонському районі Києва. За попередніми даними, є пошкодження багатоповерхового житлового будинку.
Як повідомлялося, ракетний удар по Києву 30 червня відрізняється від численних останніх повітряних атак ворога по столиці України.
До слова, у неділю, 30 червня, російські загарбники вдарили ракетами по Київській області. Внаслідок атаки постраждало троє осіб, одна з них – дитина.
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