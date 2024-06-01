Відключення електроенергії 2 червня: «Укренерго» назвало години

Ліміти діятимуть для побутових та промислових споживачів в усіх регіонах України

Завтра, 2 червня, будуть діяти ліміти на споживання електроенергії. Вони працюватимуть з 01:00 до 05:00 та з 19:00 до 24:00. Про це пише «Укренерго».

Як зазначається, ліміти діятимуть для побутових та промислових споживачів в усіх регіонах України.

«При перевищенні лімітів обленерго можуть застосовувати графіки погодинних відключень», – зауважили у відомстві.

Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежується.

Нагадаємо, що в ніч проти 1 червня понад три години в Україні тривала повітряна тривога, що була пов'язана з атакою ракет і БпЛА. Зокрема, під час неї у Вінниці було чутно вибух. Також у Київській області працювали системи ППО, а в Запоріжжі лунали вибухи.

Унаслідок нічної атаки на Вінниччину через падіння уламків зайнялася пожежа на об'єкті критичної інфраструктури. Також окупанти атакували ракетами і дронами енергетичну інфраструктуру Дніпропетровщини. Крім того, шість крилатих ракет влучили у три обʼєкти критичної інфраструктури у Львівській області. Пошкодження інфраструктури є також і на Івано-Франківщині.

Загалом у ніч проти 1 червня Росія атакувала енергооб'єкти у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській та Івано-Франківській областях.