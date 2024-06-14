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У Запоріжжі пролунали вибухи

Катерина Іванова
glavcom.ua
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У Запоріжжі пролунали вибухи
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Повітряна тривога в Запоріжжі була оголошена о 01:19

У ніч проти 14 червня в Запоріжжі під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Про це о 01:35 повідомило Суспільне.

В багатьох областях оголошена повітряна тривога. Командування Повітряних сил ЗСУ попереджало про атаку безпілотників та ракетну небезпеку.

Карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

У Запоріжжі пролунали вибухи фото 1
фото: alerts.in.ua

Наразі триває 842-й день повномасштабної війни. На даний час відбулося 87 бойових зіткнень. Ситуація залишається напруженою, проте, контрольованою. Впродовж доби Сили оборони уразили вісім районів зосередження особового складу противника, один засіб ППО, дві артилерійські системи та станцію РЕБ.

Російські загарбники завдали по території України три ракетні із застосуванням чотирьох ракет та 54 авіаційні удари із застосуванням 73 КАБів, задіяли 613 дронів-камікадзе. Також ворог здійснив понад 2500 обстрілів по позиціях наших військ та населених пунктах із застосуванням артилерії, мінометів, стрілецької зброї та озброєння бойових машин.

Теги: озброєння ворог тривога

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