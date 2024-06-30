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Удар по столиці: КМВА пояснила, чим ця атака відрізняється від попередніх

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Удар по столиці: КМВА пояснила, чим ця атака відрізняється від попередніх
Після падіння уламку ракети над Києвом виднівся стовп диму
фото: ДСНС

Попко: «Столиця України завжди буде однією з найпріоритетніших цілей для загарбників»

Сьогоднішній ракетний удар по Києву відрізняється від численних останніх повітряних атак ворога по столиці України. Про це заявив Сергій Попко, начальник Київської міської військової адміністрації.

«Противник ударив не в темний час доби, не комбінованим чи масованим обстрілом. Не балістичною зброєю чи крилатими ракетами з бортів стратегічних бомбардувальників. Агресор випробовує нові тактики – він шукає влучний час, методи і засоби аби вразити Київ», – заявив Попко.

За його словами, це пояснювається тим, що столиця України завжди буде однією з найпріоритетніших цілей для загарбників.

«Звісно, на кожну дію ворога у Збройних Сил України знайдеться своя ефективна протидія. Ракети збиваються, але на молекули не розпадаються і уламки несуть загрозу для життя людей», – зауважили в КМВА. Очільник відомства наголосив на важливості реагування на повітряні тривоги.

Нагадаємо, внаслідок ракетного удару зафіксовано падіння уламків в Оболонському районі Києва. За попередніми даними, є пошкодження багатоповерхового житлового будинку.

Двом постраждалим жінкам з будинку в Оболонському районі медики надають допомогу на місці. В них – гостра реакція на стрес. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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Теги: Віталій Кличко Київ війна стрес ракетна атака

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