Війська РФ запустили з моря "Калібри". Тривога поширилась на всю країну – правила безпеки
Повітряні сили повідомили про крилата ракета типу "Калібр" з півдня.
О 2.11 ПС повідомляють: "Крилата ракета типу "Калібр" з півдня через Миколаївщину в напрямку Кіровоградської області!"
Через 5 хвилин зазначають: "Друга КР типу "Калібр" на Миколаївщині у північно-західному напрямку!"
Нагадаємо, атака "Шахедів" також триває. За оновленими станом на 2.19 даними, ударний БпЛА у напрямку міста Коломия на Франківщині.
Як вберегтися від ракет і дронів. Нагадаємо, раніше МВС і ОВА розробили низку рекомендацій.
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