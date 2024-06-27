Війська РФ запустили з моря "Калібри". Тривога поширилась на всю країну – правила безпеки

Повітряні сили повідомили про крилата ракета типу "Калібр" з півдня.

О 2.11 ПС повідомляють: "Крилата ракета типу "Калібр" з півдня через Миколаївщину в напрямку Кіровоградської області!"

Через 5 хвилин зазначають: "Друга КР типу "Калібр" на Миколаївщині у північно-західному напрямку!"

Нагадаємо, атака "Шахедів" також триває. За оновленими станом на 2.19 даними, ударний БпЛА у напрямку міста Коломия на Франківщині.

Як вберегтися від ракет і дронів. Нагадаємо, раніше МВС і ОВА розробили низку рекомендацій.