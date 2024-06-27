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Війська РФ запустили з моря "Калібри". Тривога поширилась на всю країну – правила безпеки

Оксана Коваль
glavcom.ua
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Війська РФ запустили з моря
Ворог запустив "Калібри" з моря
Фото ілюстративне

Повітряні сили повідомили про крилата ракета типу "Калібр" з півдня.

О 2.11 ПС повідомляють: "Крилата ракета типу "Калібр" з півдня через Миколаївщину в напрямку Кіровоградської області!"

Через 5 хвилин зазначають: "Друга КР типу "Калібр" на Миколаївщині у північно-західному напрямку!"

Нагадаємо, атака "Шахедів" також триває. За оновленими станом на 2.19 даними, ударний БпЛА у напрямку міста Коломия на Франківщині.

Як вберегтися від ракет і дронів. Нагадаємо, раніше МВС і ОВА розробили низку рекомендацій. 

Війська РФ запустили з моря
Війська РФ запустили з моря
Теги: окупанти Миколаїв правила безпеки ракета правила тривога

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