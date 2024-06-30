Уламки ракети впали на житловий будинок в Оболонському районі Києва

Після падіння уламку ракети над Києвом виднівся стовп диму

Усі екстрені служби на місці

Внаслідок ракетного удару зафіксовано падіння уламків в Оболонському районі Києва. Про це інформує Київська міська військова адміністрація.

За попередніми даними, є пошкодження багатоповерхового житлового будинку.

«Інформація щодо можливих руйнувань та потерпілих уточнюється. На місце слідують підрозділи ДСНС», – сказано у повідомленні.

Внаслідок ракетного удару в Оболонському районі столиці попередньо пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. За оперативною інформацією сталося загорання балкону на одному з поверхів.



На місці працюють всі оперативні служби. pic.twitter.com/O5MSEMVUVx — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 30, 2024

«В Оболонському районі столиці уламки впали на житловий будинок. Загоряння на 8 та 9 поверхах. Всі екстрені служби на місці», – уточнив мер Києва Віталій Кличко.

Звернень від потерпілих з будинку на Оболоні, куди влучили уламки, наразі немає. Медики чергують на місці.

Нагадаємо, увечері, 30 червня, у Києві і північних регіонах України була оголошена повітряна тривога.

Раніше вогнеборці повністю загасили пожежу на підприємстві в Київській області, яка виникла ще 12 червня внаслідок падіння уламків збитих ворожих дронів.