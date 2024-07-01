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Ракетний удар по Київщині: з'явилися нові деталі (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Ракетний удар по Київщині: з'явилися нові деталі (фото)
Унаслідок падіння уламків пошкоджено будівлю пожежно-рятувального підрозділу ДСНС
фото: dsns.gov.ua/ДСНС

Через атаку постраждало троє осіб, зокрема дитина

У неділю, 30 червня, російські загарбники вдарили ракетами по Київській області. Внаслідок атаки постраждало троє осіб, одна з них – дитина. Про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

Зазначається, що постраждалі наразі перебувають в одній із районних лікарень області. Люди отримали всю необхідну медичну допомогу.

Влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури не зафіксовано. Однак внаслідок падіння уламків на території одного з районів області, пошкоджені три приватні будинки. Зокрема вибиті вікна, двері, посічені стіни.

Також пошкоджено складське приміщення, низку адміністративних будівель, а також 16 транспортних засобів – автомобілі та мотоцикл.

На місці продовжують працювати оперативні служби.

Також, як повідомляє ДСНС, у результаті ракетного удару пошкоджень зазнала будівля пожежно-рятувального підрозділу. Вибуховою хвилею вибито скло та частково вікна, пошкоджено стелю.

У момент удару рятувальники перебували в укритті, ніхто не постраждав.

Вибуховою хвилею вибито скло та частково вікна
Вибуховою хвилею вибито скло та частково вікна
фото: dsns.gov.ua/ДСНС
У результаті ракетного удару пошкоджень зазнала будівля пожежно-рятувального підрозділу
У результаті ракетного удару пошкоджень зазнала будівля пожежно-рятувального підрозділу
фото: dsns.gov.ua/ДСНС
Наслідок удару ракетами по Київщині
Наслідок удару ракетами по Київщині
фото: dsns.gov.ua/ДСНС
У момент удару рятувальники перебували в укритті
У момент удару рятувальники перебували в укритті
фото: dsns.gov.ua/ДСНС

Нагадаємо, внаслідок ракетного удару зафіксовано падіння уламків в Оболонському районі Києва. За попередніми даними, є пошкодження багатоповерхового житлового будинку.

Як повідомлялося, ракетний удар по Києву 30 червня відрізняється від численних останніх повітряних атак ворога по столиці України.

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Теги: окупанти війна обстріл Київщина ДСНС

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