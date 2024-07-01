Ракетний удар по Київщині: з'явилися нові деталі (фото)
Через атаку постраждало троє осіб, зокрема дитина
У неділю, 30 червня, російські загарбники вдарили ракетами по Київській області. Внаслідок атаки постраждало троє осіб, одна з них – дитина. Про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.
Зазначається, що постраждалі наразі перебувають в одній із районних лікарень області. Люди отримали всю необхідну медичну допомогу.
Влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури не зафіксовано. Однак внаслідок падіння уламків на території одного з районів області, пошкоджені три приватні будинки. Зокрема вибиті вікна, двері, посічені стіни.
Також пошкоджено складське приміщення, низку адміністративних будівель, а також 16 транспортних засобів – автомобілі та мотоцикл.
На місці продовжують працювати оперативні служби.
Також, як повідомляє ДСНС, у результаті ракетного удару пошкоджень зазнала будівля пожежно-рятувального підрозділу. Вибуховою хвилею вибито скло та частково вікна, пошкоджено стелю.
У момент удару рятувальники перебували в укритті, ніхто не постраждав.
Нагадаємо, внаслідок ракетного удару зафіксовано падіння уламків в Оболонському районі Києва. За попередніми даними, є пошкодження багатоповерхового житлового будинку.
Як повідомлялося, ракетний удар по Києву 30 червня відрізняється від численних останніх повітряних атак ворога по столиці України.
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